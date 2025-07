»Nikoli ne smemo sprejeti lakote kot orožja vojne«

Lani je okoli 700 milijonov ljudi trpelo zaradi lakote

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v ponedeljek na vrhu ZN o prehrambenih sistemih v etiopski Adis Abebi dejal, da hrana nikoli ne sme biti uporabljena kot orožje v vojni. Na vrhu v Afriki so izpostavili, da na celini 280 milijonov ljudi trpi zaradi kronične lakote, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Lakota spodbuja nestabilnost in ogroža mir. Nikoli ne smemo sprejeti lakote kot orožja vojne. Podnebne spremembe motijo žetve, dobavne verige in humanitarno pomoč," je Guterres prek videopovezave dejal na vrhu v etiopski prestolnici in izpostavil vse večje krize lakote v Sudanu in Gazi.

Afriška unija je na vrhu pozvala donatorje, naj zagotovijo večjo podporo najrevnejši celini, ki se poleg revščine spopada še z nemiri in posledicami podnebnih sprememb.

Nova raziskava več agencij pod okriljem ZN je pokazala, da se je svetovna lakota v lanskem letu sicer rahlo zmanjšala, a to zaradi napredka v Aziji in Južni Ameriki.

V letu 2024 je še vedno 8,2 odstotka prebivalstva, kar je nekje med 640 in 720 milijonov ljudi, trpelo zaradi lakote. Položaj se je zlasti poslabšal v Afriki, kjer ta delež znaša kar 20,2 odstotka. ZN so poudarili, da poročilo kaže, kako daleč so še vedno do uresničitve svojega cilja, da do leta 2030 odpravijo svetovno lakoto.

Na vrhu so izpostavili, da je več kot 280 milijonov Afričanov podhranjenih, od tega jih je skoraj 3,4 milijona na robu lakote, še približno 10 milijonov jih je bilo razseljenih zaradi suš, poplav in ciklonov.

Trenutne napovedi kažejo, da bo do konca desetletja še vedno podhranjenih okoli 512 milijonov ljudi, od tega 60 odstotkov v Afriki. Na tej celini so tudi štiri od petih držav z najslabšo varnostjo preskrbo s hrano: Nigerija, Sudan, Demokratična republika Kongo in Etiopija.