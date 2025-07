Tudi Britanci nameravajo priznati Palestino, če Izrael ne bo izpolnil pogojev

Izrael je napoved britanskega premiera označil za "nagrado Hamasu"

Združeno kraljestvo bo na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov priznalo Palestino, če Izrael ne sprejme ukrepov za lajšanje razmer v Gazi in se zaveže rešitvi dveh držav, je danes sporočil britanski premier Keir Starmer. Izrael je do napovedi pričakovano kritičen.

Združeno kraljestvo bo po Starmerjevih besedah tak ukrep sprejelo, če Izrael do takrat ne zagotovi premirja v Gazi in olajša humanitarnih razmer v enklavi, zagotovi, da si ne bo priključil Zahodnega brega, ter se zaveže mirovnemu procesu s ciljem rešitve dveh držav, poroča britanski BBC.

Starmer je pojasnil, da priznanje pogojuje, ker želi doseči učinek na terenu. Ob tem je ponovil, da morajo biti izpuščeni vsi talci. Kot je dejal, si prizadeva za "varen" Izrael ob boku "delujoče in suverene" Palestine.

Gibanje Hamas, ki vlada v Gazi, se mora sicer po njegovih besedah zavezati razorožitvi ter pristati na to, da ne bo del bodočih oblasti.

Izraelsko zunanje ministrstvo je zavrnilo Starmerjevo napoved in jo označilo kot "nagrado Hamasu", ki da škoduje prizadevanjem za dosego premirja v Gazi.

Starmer je ob tem sporočil, da je Združeno kraljestvo danes iz zraka v razdejano enklavo spustilo pomoč, a dodal, da je treba najti dolgoročno rešitev za krizo v enklavi.

London bi se z morebitnim priznanjem pridružil Parizu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je namreč minuli teden napovedal, da bo Francija na Generalni skupščini ZN priznala Palestino, ki pa bi po njegovih besedah morala biti demilitarizirana.

Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, priznava najmanj 142 držav, med njimi Slovenija. ZDA in Izrael temu odločno nasprotujeta.

Vsa palestinska ozemlja so pod izraelsko okupacijo, vzhodni Jeruzalem, kjer naj bi se nahajala prestolnica Palestine, pa si je Izrael enostransko priključil. Številni strokovnjaki ZN in človekoljubne organizacije opozarjajo, da Izrael v Gazi izvaja genocid, na Zahodnem bregu pa politiko apartheida.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na mednarodni konferenci, ki ta teden poteka v New Yorku, dejal, da bi se konflikt med Izraelom in Palestino lahko rešil s politično voljo in pogumnim vodstvom, vendar je rešitev dveh držav bolj oddaljena kot kdaj koli prej.

Združeno kraljestvo je sicer odigralo ključno vlogo pri oblikovanju Izraela. V času prve svetovne vojne je namreč tedanji britanski zunanji minister James Balfour objavil odprto pismo, v katerem je v imenu vlade podprl ustanovitev "nacionalne domovine za judovski narod" na ozemlju tedanje Palestine.

Območje Palestine je nato po razpadu Otomanskega cesarstva prešlo v britanske roke, po koncu druge svetovne vojne, novembra 1947, pa so Združeni narodi potrdili oblikovanje dveh držav - judovske in arabske - na območju Palestine, pri čemer naj bi bilo sveto mesto Jeruzalem pod mednarodno upravo. 14. maja 1948, takoj po izteku britanskega mandata v Palestini, je tedanji judovski politični voditelj David Ben Gurion razglasil neodvisno državo Izrael in postal njen prvi premier.

VgwEXd5RfmY