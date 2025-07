Skupina 15 držav, vključno s Slovenijo, pozvala k priznanju Palestine

Obenem so se zavzeli za združitev Gaze in Zahodnega brega pod Palestinsko upravo, prekinitev ognja v Gazi in izpustitev zajetih talcev

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom je v Ljubljani potekal že leta 2014

Zunanji ministri 15 držav, tudi Slovenije, so v skupni izjavi pozvali države, ki tega še niso storile, naj si prizadevajo za priznanje Palestine, je danes sporočil francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Prav tako so se zavzeli za združitev Gaze in Zahodnega brega pod Palestinsko upravo, prekinitev ognja v Gazi in izpustitev zajetih talcev.

"V New Yorku Francija skupaj s 14 drugimi državami izdaja skupni poziv: izražamo željo po priznanju Palestine in vabimo tiste, ki tega še niso storili, da se nam pridružijo," je na omrežju X ob objavi skupne izjave ministrov zapisal Barrot.

Zunanji ministri in ministrice Andore, Avstralije, Kanade, Finske, Francije, Islandije, Irske, Luksemburga, Malte, Nove Zelandije, Norveške, Portugalske, San Marina, Španije in Slovenije so v skupni izjavi tudi pozvali države, ki tega še niso storile, naj normalizirajo odnose z Izraelom.

Ponovno so zahtevali takojšnjo prekinitev ognja v Gazi, izpustitev zajetih talcev in zagotovitev neoviranega humanitarnega dostopa do območja. Prav tako so potrdili svojo neomajno zavezanost viziji rešitve dveh držav ter pri tem izpostavili pomen združitve Gaze in Zahodnega brega pod Palestinsko upravo.

Med podpisnicami izjave so tudi države, ki Palestine še niso priznale, vendar so izrazile pripravljenost sprejeti ta korak.

"Izražamo tudi svojo odločenost, da bomo delali na arhitekturi za 'dan po' vojni v Gazi, ki bo zagotovila obnovo Gaze, razorožitev gibanja Hamas in njegovo izključitev iz palestinske vlade," so še zapisali.

Skupna izjava ministrov sledi dvodnevni konferenci o rešitvi dveh držav na sedežu ZN v New Yorku, na kateri so udeleženke v torek potrdile sklepni dokument, ki med drugim predvideva ureditev v povojni Gazi brez palestinskega gibanja Hamas. Dokument govori tudi o namestitvi začasne mednarodne misije za stabilizacijo v Gazi na povabilo Palestinske uprave in pod pokroviteljstvom ZN. Izrael in ZDA sta konferenco bojkotirala.