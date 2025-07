Thompson / »Trditev, da sem nacist, je neresnična in škodi mojemu ugledu«

Marko Perković Thompson v videu Bojna Čavoglave iz leta 1992

© YouTube

"Trditev, da sem nacist, je neutemeljena, neresnična in globoko žaljiva, ki med drugim škodi mojemu ugledu, časti in dostojanstvu. Rad bi poudaril, da nikoli nisem in nikoli ne bom podpiral nobene ideologije, nobenega režima, vlade in/ali kakršnega koli načina upravljanja države, ki je preganjala ali preganja ljudi na podlagi njihove narodne, verske, rasne in/ali politične pripadnosti in ki spodbuja sovraštvo, nasilje in/ali diskriminacijo na podlagi katerega koli od zgoraj navedenih razlogov."

"Vaše povezovanje mene in mojih pesmi z nacizmom ter s totalitarnimi in avtoritarnimi režimi je popolnoma neprimerno in nesprejemljivo poročanje z mojega koncerta in predstavlja obrekljivo in žaljivo vedenje, ki nima podlage v dejstvih. Hkrati takšno neresnično označevanje in žaljenje mene in mojih pesmi predstavlja tudi neresnično označevanje in žaljenje mojega občinstva, stotisoče Hrvatov, pa tudi pripadnikov drugih narodov z vsega sveta, ki ljubijo, spremljajo in poslušajo mojo glasbo in so med drugim prišli na moj koncert v Zagrebu."

(Hrvaški proustaški pevec Marko Perković - Thompson (58) je prek svojega odvetnika poslal dopis tiskovnim agencijam AP, AFP in Reuters, hrvaškim medijem ter veleposlaništvom ZDA, Francije in Velike Britanije na Hrvaškem. Z dopisom se je odzval na poročanje svetovnih medijev o njegovem koncertu na zagrebškem hipodromu 5. julija, na katerem se je zbralo pol milijona ljudi.)

