»Stanovanj je dovolj. Le lastnikov, ki so jih pripravljeni dolgoročno oddajati, ni.«

IZJAVA DNEVA

"Trg lahko dejansko pomaga. Več ko je ugodnih stanovanj na trgu, večja je možnost, da bo najemnik mirno zapustil stanovanje. A država mora ta trg ustvariti. Potrebne so tudi varovalke za lastnike, ki bi jih učinkoviteje zaščitile v primeru težav z najemniki."

"Stanovanj je dovolj. Le lastnikov, ki so jih pripravljeni dolgoročno oddajati, ni. Del jih gotovo akumulira stanovanja in se jim ne zdi vredno ukvarjati z najemniki. Nekateri si ne upajo oddajati. Nihče noče izseliti mlade družine in najlažje se temu izogneš tako, da je sploh nikoli ne vseliš. A zasebniki ne morejo biti žrtve ali rešitelji zgrešene stanovanjske in tudi davčne politike."

(Novinar Miha K. Turk o najemniškem trgu: v kolumni za Dnevnik)