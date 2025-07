»Doseženi dogovor je za EU slab«

IZJAVA DNEVA

"Carinski dogovor med ZDA in EU je razkril šibkost današnje Evropske unije, ki si v svetu igre moči in tekmovanja s svojimi tehnokratskimi načeli delovanja in brez lastnih realnih varnostnih in obrambnih zmogljivosti nikakor ne more izboriti lastnega prostora pod soncem. Dogovor razkriva politično, miselno in institucionalno nepripravljenost EU in držav članic na soočenje z izzivi sodobnega sveta. EU v času, ko bi potrebovala novega Schumana ali Delorsa, ječi ujeta v primežu tehnokratske politične mediokritete in brezvsebinskega populizma vseh barv in okusov."

"Doseženi dogovor je za Evropsko unijo in evropsko gospodarstvo slab. Pravzaprav je zelo slab, saj uvaja bistveno višje stopnje carin, kot so veljale sedaj. Je pa iz 15-odstotne stopnje razvidno, da se ZDA še kako zavedajo varnostne odvisnosti EU in da so nam to brezobzirno tudi zaračunale. Višina carin pa kaže, da Trump zaveznice rangira po pomembnosti za ZDA. Ni namreč nepomembno, da sta na primer EU in Japonska skupaj s 15-odstotno carinsko stopnjo, medtem ko je Združeno kraljestvo pristalo na Trumpovi izhodiščni 10-odstotni carinski stopnji. Ta razlika je v resnici tudi geopolitično sporočilo, da Trumpova Amerika, ki je vsaj v odnosu do Evrope tudi vedno bolj izolacionistična, v EU ne vidi partnerja in zaveznika, ki bi imel enako težo kot Združeno kraljestvo. To neizogibno postavlja vprašanje zavezanosti Trumpove Amerike varnosti EU in Evrope ter odpira za evropske politike neugodno vprašanje položaja in vloge Nata. "

(Dr. Klemen Grošelj, obramboslovec, o carinskem dogovoru med ZDA in EU; v kolumni za Večer)