»S to preračunljivo policijsko operacijo je premik na desno dosegel nov vrhunec«

Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju obsodil racijo pri Peršmanu ter opozoril, da gre za zgolj del dolgega seznama nenehnega protislovenskega delovanja, diskriminacije in provokacij proti slovenski narodni skupnosti

Racija avstrijske policije na taboru slovenskih študentov na avstrijskem Koroškem

© Damijan Smrečnik / Novice.at

Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju (KSŠŠD) je danes odločno obsodil nedeljsko racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Pri KSŠŠD so obenem postavili pod vprašaj smisel današnje okrogle mize v Celovcu, iz katere so bili po njihovem izključeni mladi, ki so bili neposredno prizadeti v policijski akciji.

"Dejstvo, da se je takšna akcija odvila prav na Peršmanovi domačiji, na spominskem kraju krutega esesovskega pokola slovenske družine, je izredno nespoštljivo," so zapisali v današnjem sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih. Po njihovem gre za "hudo kršitev spodobnosti in dostojanstva".

"Tolerirati fašistične ideje ali molčati, medtem ko se protifašistično izobraževalno delo preganja s helikopterjem, specialno enoto in policijskimi psi, je škandal," so dodali.

Po prepričanju KSŠŠD ni naključje, da je bila ta operacija odrejena na Koroškem, na Peršmanovi domačiji, proti mladim pripadnikom in pripadnicam slovenske narodne skupnosti. To usmerjeno državno nadlegovanje je del dolgega seznama nenehnega protislovenskega delovanja, diskriminacije in provokacij proti slovenski narodni skupnosti, so prepričani.

Obregnili so se tudi ob t.i. okroglo mizo, ki jo je danes gostil koroški deželni glavar Peter Kaiser. Pri tem so opozorili, da neposredno prizadeti mladi, ki so doživeli ta "nasilni poseg", bili "travmatizirani, ustrahovani in javno kriminalizirani", na dogodek niso bili povabljeni. Namesto njih so za mizo sedeli predstavniki organov, odgovorni za to zaostrovanje.

Koroški deželni glavar je okroglo mizo sklical po nedeljski raciji na taboru v organizaciji KSŠŠD, v kateri je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi. Racija je pretresla slovensko skupnost v Avstriji, tudi zato, ker je potekala ob spominskem obeležju, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.

Pri KSŠŠD so danes tudi opozorili, da se skuša pojem antifašizma vedno znova povezati z ekstremističnimi strukturami, a hkrati zatrdili, da ne bodo dovolili, da se angažiranost mladih proti fašizmu kriminalizira.

"Zgodovina nas je naučila, da manjšine najbolj trpijo zaradi premika na desno. S to preračunljivo policijsko operacijo je premik na desno dosegel nov vrhunec," so dejali.

V Klubu slovenskih študentov in študentk na Dunaju so pozvali k celoviti in neodvisni preiskavi policijskega posredovanja na Peršmanovi domačiji ter med drugim zahtevali disciplinske posledice za odgovorne in opravičilo pristojnih organov prizadetim.

KSŠŠD zaradi policijskega posredovanja na Peršmanovi domačiji v četrtek organizira protest pred notranjim ministrstvom na Dunaju.