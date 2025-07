Punk pod komunističnim režimom

Premiera dokumentarnega filma Andreja Košaka

V kosovskem mestu Prizren se v petek začenja mednarodni festival dokumentarnega in kratkega filma DokuFest, na katerem bo prikazanih šest slovenskih filmov, od tega dva kratka in štirje celovečerni. Svetovno premiero filma bo na festivalu, ki bo trajal do 9. avgusta, imel Punk pod komunističnim režimom scenarista in režiserja Andreja Košaka.

Košak je, kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), ob svetovni premieri izrazil veselje, da je njegov dokumentarni film uvrščen na priznani festival dokumentarnega filma v Prizrenu. "Ker film obravnava tudi dogodke na Kosovu v zgodnjih osemdesetih letih, me še posebej zanima odziv tamkajšnjega občinstva - predvsem, kako bodo sprejeli duhovite komentarje na policijsko represijo," je dodal.

Dokumentarec o slovenski punk sceni med letoma 1977 in 1985 prikazuje obdobje, ko so vse glasbene skupine sestavljali srednješolci, ki so kljub mladosti hitro začeli nastopati in sprožili val represije s strani tedanje oblasti.

Pri filmu, ki je uvrščen v festivalski program glasbenih filmov, so sodelovali še koscenarist Dušan Moravec, montažerka Maja Kokić, animatorja Vessela Dantcheva in Saša Nikić, direktor fotografije Gregor Kitek, oblikovalka maske Anita Ferčak in oblikovalka zvoka Ekaterina Ivanova.

Producent filma je Zoran Dževerdanović iz produkcijske hiše Blade, ki je pred premiero povedal, da "film v režiji Andreja Košaka pripoveduje o edinstvenem punk gibanju v Sloveniji v obdobju med letoma 1977 in 1985, v času nekdanje skupne države Jugoslavije. Gibanje se je razvilo znotraj socialističnega sistema skorajda istočasno kot punk scena v Veliki Britaniji pod kapitalizmom. Udeleženci tega pomembnega subkulturnega gibanja - mladostniki, stari od 13 do 18 let - so bili izjemno kreativni in uporniški do tedanjega družbenega sistema. Veseli me, da bo film premierno prikazan na priznanem mednarodnem festivalu dokumentarnega filma DokuFest v Prizrenu".

Koproducenti filma so Nama Film d.o.o. iz Srbije, Dynamic Arts iz Bolgarije in RTV Slovenija.

V program Balkan Dox se je uvrstil film režiserke Peter Seliškar Gora se ne bo premaknila, ki je že prejel mednarodne nagrade. Poleg režiserke je scenarij za film napisal Tancrede Riviere, direktor fotografije je Brand Ferro, avtor glasbe Iztok Koren, oblikovalec zvoka Vladimir Rakić, montažerja Laureline Delom in Sashko Potter Micevski, izvršna producenta Ivana Naceva in Brand Ferro. Film je nastal v produkciji Petra Pan film, zanj Petra Seliškar, koproducent filma je RTV Slovenija. Pri filmu sodelujeta še produkcijski hiši Cinephage Productions iz Francije in PPFP iz Severne Makedonije.

V program mednarodnih kratkih filmov se je uvrstil film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča. Pri zasnovi filma je poleg režiserja sodelovala še Marina Gumzi. Gre za slovensko-britansko koprodukcijo, ki je nastala v ljubljanskem produkcijskem studiu Nosorogi ter v postprodukcijskem studiu Digital Orchard iz Londona. Tudi ta film je že prejel več mednarodnih nagrad.

V mednarodnem programu celovečernih dokumentarnih filmov bo na ogled tudi večkrat nagrajena slovenska manjšinska koprodukcija dokumentarno-igrani film Fiume o morte! hrvaškega scenarista in režiserja Igorja Bezinovića. Na festivalu se bo predstavila še slovenska manjšinska koprodukcija Osemdeset plus znanega srbskega režiserja Želimirja Žilnika. V program Balkan Dox pa se je uvrstil slovenski manjšinski kratki dokumentarni film režiserja Jakoba Kreseta Prekinitev ognja.

Vsi filmi, razen Prekinitev ognja, so nastali s finančno podporo SFC.