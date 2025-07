Izrael namiguje na priključitev Gaze / »Za naše sovražnike je najbolj boleča izguba ozemlja«

Izrael bi lahko zagrozil z priključitvijo delov Gaze in z ultimatom povečal pogajalski pritisk na palestinsko gibanje Hamas

Izrael bi lahko zagrozil z priključitvijo delov Gaze in z ultimatom povečal pogajalski pritisk na palestinsko gibanje Hamas, je v sredo dejal član izraelskega varnostnega kabineta ter nekdanji minister za gradbeništvo in stanovanjsko politiko Zeev Elkin. Pogajanja med Izraelom in Hamasom so sicer znova na mrtvi točki.

"Za naše sovražnike je najbolj boleča izguba ozemlja," je v pogovoru za izraelsko javno radiotelevizijo Kan dejal Elkin.

Pri tem je poudaril možnost, da bi Hamasu zagrozili z aneksijo delov Gaze in tako postavili ultimat za dosego dogovora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael bi po njegovem s tem jasno sporočil, da bo "Hamas izgubil ozemlje, ki ga ne bo dobil nazaj, če se bodo še naprej igrali z nami".

Pogajanja med Izraelom in Hamasom ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA so sicer po navedbah dpa praktično na mrtvi točki.

Izraelski mediji so medtem v preteklih dneh večkrat poročali, da vlada premierja Benjamina Netanjahuja razmišlja o grožnji s postopno zasedbo več delov Gaze, da bi dodatno okrepila pritisk na Hamas ter gibanje prisilila v vdajo in razorožitev, navaja dpa.

K temu pozivajo zlasti najbolj skrajno desni člani Netanjahujeve vlade. Ti so izrazili tudi nezadovoljstvo zaradi okrepljenih dostav humanitarne pomoči v Gazo, ki so jih od nedelje omogočili vsakodnevni "taktični humanitarni premori" izraelskih sil med obstreljevanjem nekaterih delov oblegane palestinske enklave.

Netanjahu želi po ocenah izraelskih analitikov z domnevnimi načrti o aneksiji pomiriti skrajne koalicijske partnerje, še navaja dpa. Mednje spada tudi Elkin, član izraelskega varnostnega kabineta ter nekdanji minister za gradbeništvo in stanovanjsko politiko, ki je med drugim odgovoren za vzpostavljanje nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih območjih v Palestini.