»Naših kolegov v Gazi ne moremo podpirati le z besedami«

Novinarske organizacije v Evropi in Sloveniji zbirajo sredstva za kolege v Gazi in pozivajo k ukrepanju

Evropska zveza novinarjev je ta teden sprožila pobudo za zbiranje sredstev za nakup hrane za novinarje v Gazi in njihove družine. Pobudo podpirajo tudi slovenske novinarske organizacije, ki so pred tem pozvale vlado k ukrepanju proti Izraelu. Društvo novinarjev Slovenije pa je danes začelo zbirati sredstva za palestinsko novinarko Ruvajdo Amer.

"Naših kolegov v Gazi ne moremo podpirati le z besedami," je v ponedeljek ob objavi poziva k zbiranju sredstev sporočila predsednica Evropske zveze novinarjev (EFJ) Maja Sever.

Pobudo so sprožili skupaj s Sindikatom palestinskih novinarjev (PJS). "Ta denar bi nam pomagal ublažiti stradanje in nakupiti nujne zaloge hrane, mleka in moke za družine novinarjev. Novinarji v Gazi doživljajo humanitarno tragedijo, kakršne še ni bilo," je ob tem sporočil predsednik PJS Naser Abu Bakr.

"Kar se dogaja v Gazi, je vojni zločin in zločin proti človeštvu. Novinarji v Gazi so edini še živi pričevalci teh zločinov. Tujim novinarjem je vstop izrecno prepovedan, lokalni pa vsak dan tvegajo svoje življenje, da svetu sporočajo resnico - zdaj pa so tudi oni obsojeni na smrt zaradi lakote."

Organizaciji sta pred tem minuli teden poslali pismo Evropski komisiji, v katerem opozarjata na "sistematično in namerno stradanje ljudi v Gazi", kjer je bilo od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra 2023 po podatkih Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) ubitih 187 novinarjev in medijskih delavcev.

EFJ, ki po lastnih navedbah zastopa 300,000 novinarjev po vsej Evropi, je ob tem pozvala Evropsko komisijo, naj "jasno definira svoje stališče do genocida v Gazi", se "preneha skrivati za nevtralnimi formulacijami" in se postavi na stran resnice, človeštva in mednarodnega prava.

Pobudi EFJ in več pozivom stanovskih organizacij sta se v petek pridružila tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikat novinarjev Slovenije (SNS).

Organizaciji sta na slovensko vlado naslovili poziv, v katerem sta ji sicer priznali trud pri izpostavljanju trpljenja ljudi v Gazi in opozarjanju na dejanja izraelske vlade, vendar je po njihovem treba storiti še več.

"Vsaka minuta neukrepanja je madež na naši moralni integriteti. Medtem ko resnico stradajo do tišine, je naša dolžnost, da govorimo še glasneje."

Od vlade zahtevajo, naj "jasno in nedvoumno prizna genocid v Gazi", zahteva suspendiranje sporazuma med EU in Izraelom ter mednarodno preiskavo sistematičnega stradanja kot vojnega zločina, ob tem pa naj se zavzame za vstop tujih novinarjev v Gazo in za zaščito lokalnih poročevalcev.

V DNS so danes sporočili še, da so vzpostavili tesno sodelovanje s palestinsko novinarko Ruvajdo Amer. Podelili so ji izredni status članice društva in objavili njen članek, s katerim želijo "okrepiti zavedanje o razmerah, v katerih novinarji v Gazi opravljajo svoje delo".

DNS v sodelovanju z Amnesty International Slovenije zbira sredstva za podporo Ruvajdi Amer, s katerimi ji želijo omogočiti preživetje in nadaljevanje dela.

Ob tem v DNS in SNS pozivajo novinarje, da kot posamezniki prispevajo v Sklad za varnost IFJ za nakup hrane za palestinske novinarje in njihove družine v oblegani Gazi.