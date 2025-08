Trump ukazal premik dveh jedrskih podmornic v bližino Rusije

Igra ultimatov

Predsednik ZDA Donald Trump je danes sporočil, da je ukazal namestitev dveh jedrskih podmornic "na ustrezna območja". Odločitev je po lastnih besedah sprejel "za vsak slučaj", pri čemer je omenil provokativne izjave nekdanjega ruskega predsednika in trenutnega namestnika vodje sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva.

"Odločitev sem sprejel za vsak slučaj, če so te neumne in provokativne izjave več kot le besede. Besede so zelo pomembne in pogosto lahko vodijo do neželenih posledic. Upam, da to ne bo eden od teh primerov," je na svojem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Medvedjev je zlasti od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 postal znan po provokativnih in ostrih izjavah na račun Ukrajine, ZDA in Zahoda. Prejšnji teden je kritiziral ultimat, ki ga je Trump postavil Rusiji glede končanja vojne v Ukrajini, in dodal, da bi takšne grožnje lahko privedle do konfrontacije.

Trump si že od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu za zdaj ne uspeva. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je sredi meseca postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je nato pred dnevi še skrajšal in znova izrazil nezadovoljstvo s Putinom.

Ruski predsednik pa je danes izjavil, da si Rusija želi trajnega in stabilnega miru v Ukrajini, toda kljub izraženi pripravljenosti na pogajanja z Ukrajino je dodal, da pogoji Moskve za dogovor o premirju, ki so za Kijev nesprejemljivi, ostajajo nespremenjeni.

Trump je medtem v ločenem zapisu na Truth Social dodal še, da je bil "pravkar obveščen o tem", da je samo ta mesec na fronti v Ukrajini umrlo skoraj 20.000 ruskih vojakov, in da je Rusija od začetka leta izgubila že 112.500 pripadnikov oboroženih sil. Ukrajina pa je po Trumpovih besedah letos izgubila 8000 vojakov, kar pa ne vključuje pogrešanih. Omenil je tudi smrti ukrajinskih civilistov, ki jih "povzroča rusko obstreljevanje Kijeva in drugih krajev v Ukrajini".

Vojno v Ukrajini je ob tem označil za nesmiselno in nepotrebno. "To je vojna, ki se ne bi smela nikoli zgoditi - to je Bidnova vojna, ne 'TRUMPOVA'. Sam jo skušam zgolj zaustaviti," je sporočil predsednik ZDA in uperil prst v nekdanjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je odločno podpiral Ukrajino.