V Celovcu protest v podporo antifašizmu na avstrijskem Koroškem

Roke proč od Peršmana!

Prizor iz protesta

© Borut Krajnc

Pred stavbo deželne vlade v Celovcu je v petek potekal protest zaradi policijske racije antifašističnega tabora, ki je potekal na Peršmanovi domačiji. Okoli 700 protestnikov je zahtevalo razjasnitev dejstev, posledice za odgovorne in opravičilo oblasti.

Protest so organizirali društvo Peršman in Zveza koroških partizanov, ki soupravljajo Peršmanovo domačijo, ter Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki je organiziral antifašistični tabor. Shod je potekal mirno, policistov, ki so ga varovali, je bilo občutno manj kot pri Peršmanu minulo nedeljo. Dan prej, v četrtek, pa se je na Dunaju zbralo več kot tisoč ljudi z enakimi zahtevami.

Zvrstili so se govori, prebrani tako v slovenščini kot nemščini. Mira Gabriel, predstavnica kluba slovenskih študentov, se je spraševala, »zakaj je bila zahtevana identifikacija vseh udeleženk in udeležencev tabora, čeprav so za prekrške odgovorni le organizatorji? Zakaj je bila posebna enota za boj proti terorizmu umaknjena z Beljaškega žegnanja? Kako to, da je ta enota prispela na Peršmanovo domačijo 45 minut po napovedi vodje intervencije, čeprav vožnja iz Beljaka do Peršmana traja najmanj uro in petnajst minut? Zakaj je bil Alexander Scharfegger iz Zveznega urada za tujce in azil od začetka navzoč? Zakaj je bil prisoten tudi okrajni glavar iz Velikovca, Gert Andre Klösch? Koliko davkoplačevalskega denarja je stala ta akcija?«

Eva Hartmann, podpredsednica društva Peršman, je poudarila »da je pomembno, da smo še enkrat izrazili naše zahteve, da povemo, kaj rabimo, kaj je v naslednjih dneh in tednih pomembno, poleg tega pa je to srečanje bilo tudi pomembno za to, da izrazimo našo potrtost, naše emocije, pa tudi našo solidarnost do vseh, ki so doživeli policijski poseg v nedeljo. Zase lahko rečem, da mi je to, kar se je zgodilo, zelo dobro delo«.

Avstrijsko deželno, pa tudi zvezno vodstvo se je – tudi zaradi diplomatskih pritiskov Slovenije - hitro odzvalo, napovedana je ustanovitev posebne komisije na notranjem ministrstvu, ki bo ugotavljala, kako je do tega prekomernega posega sploh prišlo. Racijo so obsodile vse avstrijske parlamentarne stranke, razen skrajno desnih svobodnjakov. Tudi avstrijski predsednik Alexander van der Bellen in zvezni kancler Christian Stocker se strinjata, da je treba dogodek temeljito preiskati in da naj incident čim manj negativno vpliva na odnose med Slovenijo in Avstrijo.

