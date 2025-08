Zelenski napovedal izmenjavo 1200 vojnih ujetnikov z Rusijo

Ukrajinski predsednik je dodal, da potekajo tudi priprave na novo srečanje z rusko stranjo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal novo izmenjavo 1200 vojnih ujetnikov z Rusijo. Kot je sporočil na družbenih omrežjih, delo pri pripravi seznama ujetnikov poteka. Rusija je to številko omenila že med zadnjimi pogajanji z ukrajinsko stranjo konec julija v Istanbulu, medtem ko Kijev takrat številke ni razkril.

Kot je po srečanju z glavnim ukrajinskim pogajalcem in vodjo sveta za nacionalno varnost Rustemom Umerovom dejal Zelenski, ne bodo izmenjali le vojakov, ampak tudi civiliste. Dodal je še, da potekajo priprave na novo srečanje z rusko stranjo, vendar datuma ni sporočil.

Delegaciji Rusije in Ukrajine sta se v okviru treh krogov neposrednih pogajanj v Istanbulu, zadnji je potekal 23. julija, dogovorili o več izmenjavah vojnih ujetnikov in vrnitvi trupel padlih vojakov. Po pričakovanjih pa na pogovorih večjega napredka glede premirja in drugih vprašanj nista dosegli.

Zelenski je konec julija sporočil, da se je od začetka ruske agresije pred več kot tremi leti iz ujetništva v Ukrajino vrnilo skupaj 5857 ljudi. Poleg izmenjav je bilo izpuščenih še dodatnih 555 ljudi, je dejal.

Brezpogojnega in celovitega premirja, h kateremu je na pogovorih v Istanbulu pozvala Ukrajina, za zdaj še ni na vidiku. Rusija sicer zatrjuje, da si želi trajnega miru, a hkrati postavlja pogoje za dogovor o premirju. Med temi je tudi mednarodno pravno priznanje Krima in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije, kar pa Kijev zavrača.