Na Mestnem trgu trije večeri Poletne Animateke

Nocojšnji večer z sedmimi kratkimi filmi je naslovljen Kratki za odrasle: Vesoljni potop. Projekcije so ob 21.30.

Film Aionova barka prepleta biblično Noetovo barko, mezopotamski mit o potopu in umetno inteligenco, ki je za skupino ljudi postala božanstvo.

© Animateka.si

S projekcijo kratkega filma Aionova barka režiserke Sophie Vickers bodo nocoj na Mestnem trgu odprli 21. Poletno Animateko. Ponudila bo tri večere brezplačnih projekcij kratkih animiranih filmov slovenskih in tujih ustvarjalcev. Nocojšnji večer z sedmimi kratkimi filmi je naslovljen Kratki za odrasle: Vesoljni potop. Projekcije so ob 21.30.

21. Poletna Animateka je bila sicer prvotno napovedana v drugem tednu julija, a so jo zaradi vremenskih razmer preložili.

Film Aionova barka prepleta biblično Noetovo barko, mezopotamski mit o potopu in umetno inteligenco, ki je za skupino ljudi postala božanstvo. Nocoj mu sledijo filmi Sh_t happens v režiji Michaele Mihalyi in Davida Štumpfa, štiriminutni Pipes režiserjev Kiliana Feusija, Jessice Meier in Sujantha Ravichandrana, petminutni film Hotel Kalura v režiji Sophie Koko Gate in The Sunset Special režiserja Nicolasa Gebba.

Današnji nabor dopolnjujeta tudi kratka filma Izkušnja! Prizor iz življenja režiserke Noh Yukyung in temačen muzikal Breme v režiji Niki Lindroth von Bahr. Program je kuriral programski direktor festivala animiranega filma Fest Anča Jakub Spevak.

Torkov program z naslovom Samorogi in solatni prsti je sestavila ekipa sodelavcev festivala Animateka. Med izbranimi 11 kratkimi filmi so Poni Lesley preživi od sile dan! v režiji Christiana Larrava, Salad Fingers I: Žlice Davida Firtha in slovenski Uporni duh režiserke Ane Čigon. Film pripoveduje o birokratskih težavah na Uradu za mačje zadeve, ko se tam zglasi maček, ki zaradi spolne identitete ne more pridobiti uradnega dokumenta.

Na zadnji večer pod naslovom That's What She Said vol. 2 bodo predvajali sedem drznih animiranih filmov režiserk iz srednje in vzhodne Evrope. Med izbranimi filmi so Vstop prepovedan režiserke Chan Tan Lui, Umrla sem v Irpinu v režiji Anastasie Falilejeve, Metulj Sunčane Brkulj in režijski prvenec Zarje Menart Tri tičice. Avtorica v svojem prvencu poda intimno interpretacijo ljudske pesmi Tri tičice o treh pticah, ki iz daljnih dežel prek morja prinašajo darove in blagoslove, piše na spletni strani festivala.