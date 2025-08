»Vojna v Gazi vodi državo Izrael k izgubi identitete«

Nekdanji vodje izraelskih varnostnih služb pozivajo Trumpa, naj pomaga končati vojno v Gazi

Več sto upokojenih izraelskih varnostnih uradnikov, med njimi več nekdanjih vodij obveščevalnih in varnostnih služb ter načelnikov generalštaba izraelske vojske, je pozvalo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj pritisne na vlado premierja Benjamina Netanjahuja, da konča vojno v Gazi.

"Ustavite vojno v Gazi!" piše v pismu, v katerem 550 podpisnikov, med katerimi so nekdanji voditelji varnostne službe Šin Bet in obveščevalne agencije Mosad, poziva Trumpa, naj "usmeri" Netanjahuja k premirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po njihovi oceni islamistično gibanje Hamas ne predstavlja več strateške grožnje Izraelu. Kot poudarjajo, je izraelska vojska že "dolgo nazaj dosegla dva cilja, ki ju je mogoče doseči s silo: razgradnjo vojaških formacij in upravljanja Hamasa". "Tretjega in najpomembnejšega je mogoče doseči le z dogovorom: vrnitvijo vseh talcev domov," so dodali.

"Ta vojna se je začela kot pravična vojna. Bila je obrambna vojna. Ko pa so bili doseženi vsi vojaški cilji, ko je bila dosežena briljantna vojaška zmaga, je postala vojna absolutne moči."



Ami Ajalon,

nekdanji direktor izraelske varnostne službe

Kot je v videoposnetku ob objavi pisma opozoril nekdanji direktor varnostne službe Šin Bet Ami Ajalon, vojna v Gazi vodi državo Izrael k izgubi identitete.

"Ta vojna se je začela kot pravična vojna. Bila je obrambna vojna. Ko pa so bili doseženi vsi vojaški cilji, ko je bila dosežena briljantna vojaška zmaga, je postala vojna absolutne moči," je opozoril.

V pismu ocenjujejo, da bi Trump po prekinitvi ognja lahko prisilil "regionalno koalicijo", da podpre reformirano palestinsko oblast, ki bi prevzela nadzor nad Gazo kot alternativo vladavini Hamasa, poroča AFP.

Med podpisniki pisma so trije nekdanji vodje zunanje obveščevalne službe Mosad, pet nekdanjih voditeljev Šin Beta in trije nekdanji načelniki generalštabov, med njimi tudi nekdanji izraelski premier Ehud Barak.