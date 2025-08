Spletni trgovini Shein zaradi zavajanja milijon evrov kazni

Zavajajoče trditve glede prizadevanj za okolju prijazno poslovanje

Italijanski varuh konkurence je podjetju Infinite Styles Services, ki je odgovorno za spletne strani kitajskega spletnega trgovca Shein v Evropi, naložil plačilo milijon evrov visoke kazni. Podjetje je oglobil zaradi zavajajočih trditev glede prizadevanj spletnega trgovca za okolju prijazno poslovanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanski varuh konkurence AGCM Sheinu očita, da je sprejel "zavajajočo komunikacijsko strategijo" glede lastnosti in vpliva Sheinovih oblačil na okolje, navaja AFP.

Milijon evrov visoko kazen je varuh naložil podjetju Infinite Styles Services s sedežem v Dublinu. To je odgovorno za upravljanje Sheinovih spletnih strani za trgovanje v Evropi, je v sporočilu, ki ga povzema AFP, navedel varuh.

AGCM je družbo obtožil zavajajočih okoljskih sporočil in trditev pri promociji oblačil blagovne znamke Shein. Te so bile v nekaterih primerih nejasne in preveč splošne, v drugih pa zavajajoče ali pomanjkljive.

Predvsem so se pri varuhu obregnili ob trditve trgovca glede možnosti recikliranja izdelkov, ki so se po njihovih ugotovitvah izkazale za lažne oziroma zavajajoče.

Kot izpostavljajo pri varuhu konkurence, bi lahko potrošniki zlahka verjeli, da so izdelki blagovne znamke Shein izdelani izključno iz trajnostnih materialov in jih je mogoče v celoti reciklirati. Ta izjava glede na uporabljena vlakna in sedanje sisteme recikliranja po oceni AGCM ne odraža resničnosti.

AGCM je imela tudi pomisleke glede trditev trgovca, da bo do leta 2030 zmanjšal emisije toplogrednih plinov za 25 odstotkov in do leta 2050 dosegel ničelne emisije. Te "nejasne" zaveze trgovca so po navedbah varuha v nasprotju z dejanskim povečanjem Sheinovih emisij v letih 2023 in 2024, še poroča AFP.