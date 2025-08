»Ščitenje državljanov pred resničnostjo, ki prihaja, je velika napaka«

IZJAVA DNEVA

»Če bi povprečen Evropejec vedel, kaj o njegovi državi govorijo ruski propagandisti in politiki na najvišjih ravneh, bi v njegovem vrednostnem sistemu obramba Evrope postala absolutna prioriteta. Ščitenje državljanov pred resničnostjo, ki prihaja, kar to počnejo nekateri mediji in vlade, je velika napaka.«

(Evgenij Savostjanov, nekdanji vodja moskovskega KGB-ja, ki so mu prepovedali vstop v Evropo, o tem, ali je strah Evrope pred Rusijo upravičen. V pogovoru za italijanski časnik Corriere Della Sera, ki ga je povzel Dnevnik, je razkril svoje poglede na politiko Vladimirja Putina.)