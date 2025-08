»V interesu ljudi je, da Slovenija nima vojske, ker je tako najbolj varna«

IZJAVA DNEVA

"V interesu ljudi je, da Slovenija nima vojske, ker je tako najbolj varna. V interesu ljudi in za blaginjo Slovenije pa je tudi izstop iz Nata, za katerega se lahko najde podlaga v slovenski ustavi. Ta namreč zagotavlja nedotakljivost človekovega življenja, kar vojska in predvsem vojna kršita, pri čemer je pomembna tudi ustavna zahteva, da Slovenija pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem iz mirovne politike, kulture miru in nenasilja. Seveda pa je pomembno tudi ustavno določilo, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni."

"In še: po ustavi je Slovenija lahko v obrambni zvezi z državami, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ali države, ki so v Natu in pošiljajo v druge države orožje, ki dokazano ubija ljudi, spoštujejo temeljno človekovo pravico do življenja? Seveda ne! Kako je potem lahko Slovenija še del takšne zveze? Ali ni to protiustavno?"

(Vlado Began, odvetnik, v kolumni za časnik Delo o tem, ali je država brez vojske varnejša)