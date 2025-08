Kako je Tito prekinil odnose z Izraelom

KOMENTAR DNEVA

"Velja se spomniti leta 1967, ko je Izrael za 38 let zasedel Gazo. Takrat je Izrael v šestdnevni vojni od 5. do 10. junija napadel Egipt, Sirijo in Jordanijo, tedanja Jugoslavija pa je prepričala ves varšavski pakt, da je prekinil diplomatske odnose z Izraelom. Potem ko je v Beogradu 11. junija Mišo Pavićević, namestnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve, torej zunanjega ministra, izročil izraelskemu veleposlaniku Avigdoru Daganu protestno noto, v kateri piše, da bo Jugoslavija, če se Izrael ne umakne iz tedaj zasedenih Gaze, Zahodnega brega, Vzhodnega Jeruzalema, Golana in Sinaja, prekinila diplomatske odnose z Izraelom. Dva dni pozneje, ko je postalo jasno, da se Izrael ne namerava odpovedati okupaciji teh ozemelj, je bila izročena nota o prekinitvi odnosov."

(Kolumnist Ahmed Burić v zapisu za Dnevnik o tem, kako je nekdanji predsednik Jugoslavije Josip Broz - Tito prekinil odnose z Izraelom)