Sanaderja izpustili iz zapora

Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader je prestajal 18-letno zaporno kazen zaradi korupcije, na prostost pa je prišel po dveh tretjinah odslužene kazni

Nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja so danes pogojno izpustili iz zapora. Sanader je prestajal 18-letno zaporno kazen zaradi korupcije, na prostost pa je prišel po dveh tretjinah odslužene kazni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sanaderjev odvetnik je po poročanju Hine danes dejal, da so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za njegovo izpustitev. Pojasnil je še, da se bo Sanader moral vsak mesec javiti policiji in da ne bo smel spremeniti prebivališča ali stalnega bivališča.

Sodišče v Sisku je minuli četrtek odločilo, da je Sanader izpolnil pogoje za predčasni in pogojni izpust. Prošnjo za to je podal, ko je za rešetkami preživel 11 let, je danes pojasnila sodnica Božena Perić. Dodala je, da je bilo v prošnji navedenih najmanj 15 diagnoz obsojenca, še navaja Hina.

Sanader je bil ob zaporni kazni obsojen še na vrnitev protipravne premoženjske koristi v višini dveh milijonov evrov.

Na Hrvaškem je mogoče za predčasni izpust zaprositi po polovici odslužene kazni, ponavadi pa se odobri šele po dveh tretjinah.

Ob prihodu na domači naslov v Zagrebu Sanader ni bil na voljo novinarjem, njegov odvetnik pa je pojasnil, da ne bodo dajali izjav glede finančnega vidika kazni.

Sanader je bil namreč ob zaporni kazni obsojen še na vrnitev protipravne premoženjske koristi v višini dveh milijonov evrov. Po poročanju portala Index je država uspela uspela pridobiti del tega zneska, ni pa jasno, ali ta vsota vključuje 1,3 milijona evrov s Sanaderjevih bančnih računov na avstrijskih bankah. Pristojni organi še niso podali pojasnil, kaj sledi v teh postopkih.

72-letni Sanader iz vrst vladajoče HDZ je dolžnosti predsednika vlade opravljal med letoma 2003 in 2009. Obsojen je bil v treh ločenih primerih, in sicer za polnjenje črnega sklada HDZ iz javnih sredstev in za prejem dveh večmilijonskih podkupnin.

