V Ljubljani protest za ubito deklico iz Gaze

Sara bi morala med 7. in 10. avgustom na festivalu Plavajoči grad nastopiti kot članica pevskega zbora

© Janez Zalaznik

V Ljubljani so se danes zbrali udeleženci letošnjega festivala Plavajoči grad in z glasbenim protestom počastili spomin na desetletno Saro Hamed Elkarnavi, ki je bila v soboto ubita v izraelskem napadu na Gazo. Sara bi morala med 7. in 10. avgustom na festivalu po videopovezavi nastopiti kot članica pevskega zbora Ahaziž iz Gaze.

Udeleženci letošnjega festivala so se z nekaj besedami in predvsem z igranjem poklonili desetletni Sari, ki je bila ubita v izraelskem napadu skupaj s preostalimi člani družine, dan zatem ko je z drugimi otroki zbora posnela recitacijo pesmi "Če moram umreti".

Dogodek je bil glasbeni protest proti molku ob tragedijah, kot je Sarina smrt, ter poziv k sočutju in solidarnosti, pišejo slovenski mediji. Protesta se je udeležilo več sto ljudi.

Glasbeniki so iz smeri Prešernovega trga z inštrumenti v rokah - pihali, harmonikami, violinam, bobni - v tihi procesiji prišli do parka Zvezda. Tam jih je že pričakala množica podpornikov, ki so v tišini in s plakati v roki stali in čakali.

© Janez Zalaznik

Orkester Etno Histeria World Ochestra je ob 12.05 na Kongresnem trgu protestno zaigral za ubito Saro. Protest, med katerim so za kratek čas blokirali promet na Slovenski cesti, so poimenovali Orkester za Saro - protest za preboj blokade v Gazi.

Sara Hamed Elkarnavi je bila članica zbora Ahaziž iz Gaze. Skupaj z drugimi otroki je pela ljudske pesmi in pesmi, ki govorijo o življenju in upanju.

Plavajoči grad bo letos v okolici gradu Snežnik v sklopu Float 2 Gaza! izvajal tudi devet projektov v sodelovanju z umetniki, ki trenutno živijo in delujejo v Gazi, ter glasbeniki, filozofi, aktivisti in novinarji iz vsega sveta, med njimi tudi omenjeni pevski zbor Ahaziž.