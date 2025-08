»Odločevalci kršijo zakone, ker so prepričani o lastni nedotakljivosti in večvrednosti«

KOMENTAR DNEVA

"Minister naj vsekakor odgovarja za črno gradnjo, a prav tako naj oblast odgovarja za sistem, ki spodbuja generične garaže, medtem ko otežuje gradnjo z lokalno dediščino skladnih hiš ali ključne javne infrastrukture. Če pravila omejujejo dobrobit arhitekture, posameznika in skupnosti in se je izkazalo, da se kot družba ne moremo podrediti birokratskim merilom, zakaj ne bi raje spremenili sistema birokracije po naši meri, tako da bo namesto ovire postala orodje za boljše okolje in skupnost."

"Odločevalci kršijo zakone, s čimer sporočajo, da so prepričani o lastni nedotakljivosti in večvrednosti pred zakoni. Namesto da bi prispevali k bolj življenjskim in smiselnim zakonom, raje goljufajo, prepričani, da bodo zaradi svoje privilegirane pozicije na oblasti že nekako prišli skozi. Problem je v zakonodaji, ki je narejena tako, da je skoraj vsakdo v nekakšnem prekršku; toda birokracija bi lahko bila že s spremembo miselnosti servis družbe, temelječe na osebni odgovornosti, svobodi in zaupanju – ne pa ovira, ki nas drži v stanju izvirnega greha."

(Nina Granda, arhitektka, v kolumni za časnik Delo o ministru za kohezijo in razvoj Aleksandru Jevšku, ki je na črno razvil svojo »garažo« v panonsko hišo)