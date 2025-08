Gaza strada, kaj dela vlada!? / Danes ob 17. uri protest v Ljubljani

Protestniki bodo z ropotom zahtevali takojšnje ukrepanje slovenske vlade, da ustavi genocid

Eden od preteklih protestov v podporo Palestini na Trgu republike v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Danes, 6. avgusta, ob 17. uri se bo na Trgu republike v Ljubljani odvil protest civilne družbe z imenom Gaza strada, kaj dela vlada!?. Organizatorji protesta pozivajo udeležence, naj s seboj prinesejo lonec in žlico oziroma dva predmeta, ki ponazarjata obupen položaj ljudi v Gazi. "Z ropotom bomo zahtevali takojšnje ukrepanje slovenske vlade, da ustavi genocid," so zapisali protestniki in protestnice.

V pozivu so dodali, da skuša izraelska vlada do smrti sestradati vse prebivalce Gaze, ki so "po čudežu preživeli njihove bombe, metke in mučenja". "Brez hrane, brez vode, v povsem upostošeni Gazi na tisoče ljudi vsak dodaten dan brez mednarodnega odziva čaka gotova smrt," so še poudarili organizatorji današnjega protesta.

Pridali so, da je Slovenija kot država članica Združenih narodov (ZN) dolžna ukrepati kot narekuje mednarodno pravo in njegove institucije v ZN – za končanje genocida, nezakonite izraelske okupacije in apartheida. "Te odgovornosti ni mogoče preložiti," so izpostavili. Prepričani so, da vsak dodaten dan pasivnosti dela Roberta Goloba, Tanjo Fajon in ostale ministre ter poslance vse bolj soodgovorne za "grozovite smrti na desettisoče Palestincev in Palestink v Gazi, ki umirajo od lakote in žeje".

Zahteve protestnic in protestnikov spodaj objavljamo v celoti.

Pridi z loncem in kuhalnico/žlico in od slovenske vlade ZAHTEVAJ: