Protestniki v Ljubljani so z ropotanjem loncev vlado pozivali k ukrepanju proti Izraelu

Protestniki in protestnice na Trgu republike

Na ljubljanskem Trgu republike se je danes zbrala množica več sto protestnikov, ki so pod sloganom Gaza strada, kaj dela vlada!? opozarjali na izraelsko stradanje Palestincev. Vlado so ob tem pozvali k dodatnemu ukrepanju proti Izraelu za končanje genocida v Gazi. Shod, ki mu je sledilo zborovanje na trgu, še poteka.

Organizatorji so pred protestom pozvali udeležence, naj s seboj prinesejo lonec in žlico, da z ropotom opozorijo na lakoto v palestinski enklavi.

"Slovenija je kot država članica ZN dolžna ukrepati kot narekuje mednarodno pravo in njegove institucije v ZN - za končanje genocida, nezakonite izraelske okupacije in apartheida. Te odgovornosti ni mogoče preložiti," so organizatorji zapisali v pozivu.

Predstavnica gibanja za pravice Palestincev in Palestink Barbara Vodopivec je naštela zahteve do vlade.

Slovenija mora po njenih besedah uvesti popoln vojaški embargo na Izrael, brez izjem, ki jih dovoljuje nedavni sklep vlade.

Zbrani so pozvali še k ustavitvi vsega gospodarskega, športnega, kulturnega in akademskega sodelovanja z Izraelom.

Želijo, da se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike, ki Izraelu očita izvajanje genocida, ter haaški skupini, ki združuje mednarodne zaveznice Palestine. Med drugim so poudarili še potrebo po ukinitvi vizumov za Palestince ter oblikovanju poti za varen prihod ljudi iz Gaze, da se bodo lahko združili s svojimi sorodniki, ki so v Sloveniji.

"Prekinitev kakršnih koli povezav z Izraelom je naša moralna in politična dolžnost, ne izbira," je dejala Vodopivec.

Na odru sta zbrane pred shodom, med katerim so protestirali tudi pred sedežem vlade, nagovorila sirski založnik, pesnik in pisatelj palestinskega rodu Mohamad Abdul Monae, ter nekdanja socialna delavka na srednji šoli v Gazi Etaf Abdelrahman, ki je zatočišče našla v Sloveniji.

Protest se je začel dobro uro po tem, ko je vlada sprejela sklep o prepovedi uvoza blaga, ki izvira iz izraelskih naselbin v Palestini.

Slovenija je pred tem minuli teden kot prva evropska država z določenimi izjemami prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Še prej je izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi. Palestino je priznala junija lani.