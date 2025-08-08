Uvodnik / Kako stisniti Izrael?

Okoli 30 držav sveta končno počasi stopnjuje pritisk na izraelsko vlado zaradi genocida nad Palestinci. Na ravni Evropske unije smo še pred pol leta govorili o štirih državah, med njimi tudi Sloveniji, ki si upajo dogajanje v Gazi poimenovati z imenom genocid, zdaj pa se je to zavezništvo povečalo že na deset držav. Med njimi sta žal le dve veliki članici – Španiji se je v zadnjih tednih končno odločneje pridružila tudi Francija. V zavezništvu na ravni celotnega sveta sta tudi Avstralija in Nova Zelandija, celotna svetovna koalicija aktivnih držav, ki jasno zahtevajo takojšnjo ustavitev enega izmed največjih zločinov zoper človeštvo v sodobnem času, pa danes šteje že okoli 30 držav.

Seveda je vse skupaj pozno in celo prepozno za številne Palestince, vse skupaj je tako zavoženo, da se zdi malodane brezupno o tem razmišljati, izraelska vlada pa namerava v naslednjih tednih še bolj udariti po Gazi in v senci Gaze tudi po Palestincih na Zahodnem bregu. A vendar se vsaj malo premika, vsak teden je koalicija držav, ki genocidu v Gazi pravijo genocid, večja, vsak teden sprejmejo države te koalicije vsaj kakšen ukrep, tudi slovenska vlada tako ravna (v Evropi je Slovenija med najdejavnejšimi).

Vseeno pa je treba napisati, da je moč vseh teh držav skupaj izjemno omejena – tudi in predvsem zato, ker ima Izrael v vseh svojih dejanjih, torej tudi genocidu samem, na svoji strani Združene države Amerike in Nemčijo, dejansko pa tudi Kitajsko. Mar ni neverjetno, da so to hkrati tudi države, s katerimi naredi Izrael največ poslov? Lahko te države danes poimenujemo kar koalicija genocida?

Izkušnje z Rusijo po napadu na Ukrajino in tudi Srbijo v izteku preteklega stoletja nam žal jasno kažejo, da je moč ekonomskih sankcij zoper agresorske države zelo omejena – na dolgi rok morda učinkujejo, vendar pa jih vedno znova rahljata pogoltnost in tudi čas. Učinek je omejen torej že takrat, ko imajo sankcije veliko mednarodno podporo, danes pa še toliko bolj, saj so največje gospodarske partnerice Izraela tudi njegove največje zaveznice, zato na resne učinke sankcij koalicije 25–30 držav, ki so ob tem pretežno majhne in omejeno gospodarsko sodelujejo z Izraelom, sploh ne gre računati.

A zakaj sploh sprejemati te sankcije, če nimajo resnega učinka? Prvi razlog je načelen – a še kako pomemben. Genocid nad Palestinci bo v prihodnjem desetletju močno vplival na ustroj sveta in na moč držav. Kot so še 20 let po vojni v Jugoslaviji padale vlade na Nizozemskem zaradi vloge njihovih mirovnih sil v genocidu v Srebrenici, tako bo tudi genocid, ki ga gledamo danes, odgovornim eksplodiral v obraz, ko bo nekoč pravno in zgodovinsko ovrednoten. To ne bo letos, to ne bo v prihodnjih petih letih – a že Nemčija bo plačala pošasten račun za sodelovanje v genocidu. Enako žal velja tudi za Evropsko unijo kot celoto. In zato je danes tako pomembno biti na pravi strani. Odgovornosti za podpiranje genocida ne bo v prihodnosti ušel nobeden izmed politikov, katerih vlade in parlamenti danes javno ali tiho podpirajo ravnanje vlade Benjamina Netanjahuja. To velja tudi za ameriško administracijo, celo obe, Trumpovo in Bidnovo, a v Evropi bodo države in politiki brez dvoma plačali višjo ceno. Morda se zna kdo znajti tudi pred sodniki lastnih držav ali celo mednarodnega sodišča.

Drugi razlog za sankcije je pomemben z vidika tistega dela Izraelcev, ki danes tako kot mnogi drugi državljani sveta protestirajo zoper ravnanje lastne oblasti. Čeprav Izrael ne omejuje kritičnih političnih stališč v sami državi, protesti zoper genocid v Gazi se v Izraelu odvijajo vsak dan, je izjemno pomembno, da te ljudi podpremo tudi mi, ki dogajanje zgolj opazujemo. Čeprav se morda sliši čudno, si želijo vedeti in videti, da imajo zaveznike tudi drugod po svetu in da niso sami. Te demokratične sile v Izraelu bi tudi sicer morali danes podpirati na vse mogoče načine – to so namreč ljudje, ki lahko jutri vzpostavijo drugačen Izrael.

Tretji razlog, zakaj so sankcije in vsa druga dejanja, ki so morda na prvi pogled le simbolna, tako pomembni, pa je ohranjanje genocida v novicah – to je tisto orožje, ki ga imajo kritične države in kritični državljani sveta v tem trenutku. Da ustvarjajo in ohranjajo to javno mnenje, javno vest in zavest, je danes ključno. Svetovno javno mnenje je tisto, ki lahko »stisne« Izrael. A ne le izraelske oblasti, ampak gre tudi za pritisk na vse države in politike, ki Izraelu stojijo ob strani. In dokaz smo zapisali na začetku tega besedila: danes je na pravi strani deset evropskih držav, a še pred pol leta so bile te države le štiri (s Slovenijo vred). Pritisk deluje.