Rdeči karton

Korotan v srcu, figa v žepu

© Franco Juri

»Za slovensko desnico je antifašizem zločin. V svoji zaslepljenosti so pripravljeni žrtvovati oz. izdati tudi koroške Slovence.«

— Državni sekretar Marko Rusjan, stranka Levica (Omrežje X, 30. 7. 2025)

»Slovence? Slaba šala. Slovenci ne paradirajo z jugokomunistično zastavo.«

— V polemiki z Markom Rusjanom Janša zagotavlja, da odkar so ga krivično izključili iz partije, Slovenci več ne paradirajo z jugokomunističnimi zastavami. (Omrežje X, 30. 7. 2025)

»Na sobotni nogometni tekmi v Celovcu je sodnik od trenerja slovenskega kluba zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v katerem koli jeziku. Zaradi slovenščine je tudi pokazal rumeni karton.«

— Po Janševem rdečem so koroški Slovenci dobili še rumeni karton. (MMC TVS, 3. 8. 2025)

»Organizatorji dogodka želijo mladim ponuditi izkušnjo, pri kateri se lahko skozi disciplino, red in samokontrolo vojaškega okolja učijo osebne rasti in odgovornosti. … Prisoten bo tudi duhovnik, ki bo s katehezami, pogovorom in duhovnim spremljanjem pomagal udeležencem pri osebni refleksiji in duhovni poglobitvi.«

— Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SŠK) dr. Gabriel Kavčič je pojasnil, kaj je smoter vojaškega urjenja Katoliške mladine na napovedanem katoliškem vikendu vojaških veščin Noli timere, ki ga bo vodil nekdanji pripadnik specialnih enot. (Družina, 31. 7. 2025)

Ko je bila leta 1992, v nasprotju z mnenjem slovenske mednarodnopravne stroke, sprejeta odločitev, da odstopimo od notifikacije ADP (slovensko zunanje ministrstvo je takrat vodil Dimitrij Rupel!), sem se ob neki priložnosti zapletel v pogovor z znanim zamejskim Slovencem Marjanom Šturmom, ki mi je potožil, da je skrb za zamejske Slovence pogosto licemerna, jaz pa sem mu cinično pritrdil: »Ja, seveda. Korotan v srcu, figa v žepu.« Pa mi je resignirano odvrnil, češ, »še zavedaš se ne, kako si s to krilatico zadel«. In ta »figa v žepu« je nekako ostala stalnica naše skrbi za težave zamejskih Slovencev in Slovenk. Na njihovih hrbtih se neredko lomijo slovenska notranjepolitična kopja. Ne samo, ko gre za antifašizem, ki ima idejno in politično konotacijo, ampak celo na športnih dogodkih. A če zamejci dobivajo od nemških nogometnih sodnikov rumene kartone, jim slovenska politika deli rdeče.

Zakup člankov Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa? Članke lahko zakupite tudi s plačilnimi karticami ali prek storitve PayPal ali Google Pay Tedenski zakup ogleda člankov

Za ta nakup se je potrebno prijaviti . 4,5 € Za daljše časovne zakupe se splača postati naročnik Mladine. Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje: Naroči