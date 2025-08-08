8. 8. 2025 | Mladina 32 | Dva leva
Rdeči karton
Korotan v srcu, figa v žepu
© Franco Juri
»Za slovensko desnico je antifašizem zločin. V svoji zaslepljenosti so pripravljeni žrtvovati oz. izdati tudi koroške Slovence.«
— Državni sekretar Marko Rusjan, stranka Levica (Omrežje X, 30. 7. 2025)
»Slovence? Slaba šala. Slovenci ne paradirajo z jugokomunistično zastavo.«
— V polemiki z Markom Rusjanom Janša zagotavlja, da odkar so ga krivično izključili iz partije, Slovenci več ne paradirajo z jugokomunističnimi zastavami. (Omrežje X, 30. 7. 2025)
»Na sobotni nogometni tekmi v Celovcu je sodnik od trenerja slovenskega kluba zahteval, da z igralci govori nemško, čeprav pravila nogometne zveze dopuščajo komunikacijo v katerem koli jeziku. Zaradi slovenščine je tudi pokazal rumeni karton.«
— Po Janševem rdečem so koroški Slovenci dobili še rumeni karton. (MMC TVS, 3. 8. 2025)
»Organizatorji dogodka želijo mladim ponuditi izkušnjo, pri kateri se lahko skozi disciplino, red in samokontrolo vojaškega okolja učijo osebne rasti in odgovornosti. … Prisoten bo tudi duhovnik, ki bo s katehezami, pogovorom in duhovnim spremljanjem pomagal udeležencem pri osebni refleksiji in duhovni poglobitvi.«
— Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference (SŠK) dr. Gabriel Kavčič je pojasnil, kaj je smoter vojaškega urjenja Katoliške mladine na napovedanem katoliškem vikendu vojaških veščin Noli timere, ki ga bo vodil nekdanji pripadnik specialnih enot. (Družina, 31. 7. 2025)
Ko je bila leta 1992, v nasprotju z mnenjem slovenske mednarodnopravne stroke, sprejeta odločitev, da odstopimo od notifikacije ADP (slovensko zunanje ministrstvo je takrat vodil Dimitrij Rupel!), sem se ob neki priložnosti zapletel v pogovor z znanim zamejskim Slovencem Marjanom Šturmom, ki mi je potožil, da je skrb za zamejske Slovence pogosto licemerna, jaz pa sem mu cinično pritrdil: »Ja, seveda. Korotan v srcu, figa v žepu.« Pa mi je resignirano odvrnil, češ, »še zavedaš se ne, kako si s to krilatico zadel«. In ta »figa v žepu« je nekako ostala stalnica naše skrbi za težave zamejskih Slovencev in Slovenk. Na njihovih hrbtih se neredko lomijo slovenska notranjepolitična kopja. Ne samo, ko gre za antifašizem, ki ima idejno in politično konotacijo, ampak celo na športnih dogodkih. A če zamejci dobivajo od nemških nogometnih sodnikov rumene kartone, jim slovenska politika deli rdeče.
Ob grobem napadu policije na udeležence zgodovinskega tabora na Peršmanovi domačiji se je to spet pokazalo. Niti tako evidentni napad na slovensko bit na Koroškem, kot je bila obsežna policijska akcija s policijskimi psi, helikopterjem, droni na udeležence srečanja protifašistične mladine ob osemdeseti obletnici nacističnega pokola dveh družin (s sedmimi otroki od enega leta starosti naprej!), ni poenotil slovenske politike v obsodbi dogodka. Še huje, Janša in njegovi vojščaki se niso mogli obrzdati in so neposredno kriminalizirali udeležence kot ekstremiste. Antifašizem je ekstremizem? V Janševi glavi verjetno res.
Ob tem je zanimivo, da je ne le liberalna, ampak celotna avstrijska javnost (z izjemo stranke FPÖ), vsaj zadržana, če že ne kritična do policijskega »šturmanja« na mlade udeležence tabora. To se je lepo videlo v pogovoru Markusa Plazerja, namestnika direktorja Koroške deželne policije, z veliko novinarsko avtoriteto Arminom Wolfom v informativni oddaji Zeit im Bild na ORF (30. 7. 2025). Nespretni, zmerno bistri Plazer ni in ni znal pojasniti, čemu taka obsežna akcija. Na Wolfovo pripombo, da domnevno napačno parkiranje in kampiranje verjetno nista zadostna razloga, je privlekel na dan dva invalidna argumenta za akcijo. Menda je bila na nekem šotoru izobešena palestinska zastava, ki pa seveda, kot je vztrajal Wolf, v Avstriji ni prepovedana. Izobešen pa je menda bil tudi slogan »Domovina v srcu, sranje v možganih« (Heimat in Herzen, Scheiße in Hirn). Morda to komu ni všeč, a vsekakor tudi to v demokratični republiki ne more biti razlog za policijsko posredovanje. Dejansko pa je prav ta, do domoljubnih čustev »neprijazni« slogan zelo poveden. Opletanje z domoljubjem je ne le prazno, ampak pogosto tudi sprevrženo. To navsezadnje kaže tudi odziv Janševih medijev in Janše samega. No, domoljub Janša je na neki bizaren način vseeno dosleden; zamejske Slovence obravnava enako kot državljane lastne države.
V tem kontekstu je razvpiti vojaški tabor katoliške mladeži dobil dodatne perspektive in razsežnosti. Očitno se klic Janše in njegovih sledilcev k oboroževanju in urjenju že materializira. Tudi cerkveni insajder, pater Branko Cestnik, se zaveda paradoksalnosti in bizarnosti napovedanega urjenja katoliške mladeži. Za Družino (31. 7. 2025) se je kritično vprašal: »Zakaj bi morali imeti katoliški vikend vojaških veščin, če pa nimamo katoliških gasilskih vaj in katoliškega lova na medveda?« A pri Katoliški mladini, organizatorju urjenja, so kategorični: »Namen dogodka je ustvariti prostor, kjer se posamezniki lahko povežejo med seboj in z Bogom.« Boga so očitno prepoznali in začeli realizirati Janševo vizijo oboroženega izvoljenega ljudstva. Točneje rečeno, konkvistadorjev.
