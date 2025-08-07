7. 8. 2025 | Politika
»Slovenija kot prva država nastavlja ogledalo EU«
IZJAVA DNEVA
"To je izjemno pogumna akcija, ker kot prva država nastavljamo ogledalo vsem našim kolegom v Evropski uniji (EU). Mi smo v Evropski uniji ves čas zagovarjali zaostrovanje sankcij zoper izraelsko vlado. Pozivamo in ustvarjamo pritisk na izraelsko vlado, da se mora vojna v Gazi končati. Smo država, ki je zavezana k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava."
(Sankcije proti Izraelu so pogumna akcija Slovenije, je v oddaji Odmevi na TV Slovenija ocenila zunanja ministrica Tanja Fajon)
Tanja Fajon v oddaji Odmevi
© RTVSLO
