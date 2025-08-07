Zelenski pozval k srečanju s Putinom

Ukrajinski predsednik je poudaril, da je iskanje rešitev za dosego trajnega miru lahko učinkovito le na ravni voditeljev držav

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po sredinih pogovorih posebnega odposlanca ZDA Steva Witkoffa v Moskvi danes pozval k srečanju z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Iskanje rešitev za dosego trajnega miru je lahko učinkovito le na ravni voditeljev držav, je poudaril.

"V Ukrajini smo večkrat poudarili, da je iskanje pravih rešitev lahko zares učinkovito le na ravni voditeljev," je zapisal na družbenem omrežju X.

Pri tem je poudaril, da je treba določiti časovni okvir "za obliko in obseg vprašanj, ki jih je treba obravnavati". "Prednostne naloge so povsem jasne. Prva je konec ubijanja in Rusija je tista, ki mora pristati na prekinitev ognja," je zapisal.

Poudaril je, da Ukrajina nikoli ni želela vojne in "si bo čim bolj produktivno prizadevala za mir". "Bistveno je, da Rusija, ki je začela vojno, sprejme resnične ukrepe za končanje agresije, je dodal.

Po sredinem srečanju Witkoffa s Putinom v Moskvi, na katerem je bil po besedah predsednika ZDA Donalda Trumpa dosežen velik napredek, so v Beli hiši sporočili, da se je Trump pripravljen srečati s Putinom in Zelenskim. Trump je potrdil, da obstaja dobra možnost, da bi do srečanja prišlo kmalu. V Kremlju se na to doslej še niso odzvali.