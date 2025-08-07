Srečanje Putina in Trumpa predvidoma prihodnji teden

Priprave so že v teku

Ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin naj bi se srečala prihodnji teden, so danes sporočili iz Kremlja. Kot so dodali po poročanju ruskih tiskovnih agencij, so priprave na srečanje že v teku. Rusija pa se ni odzvala na pobude za tristransko srečanje Putina in Trumpa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

"Na predlog ameriške strani smo se načelno dogovorili, da se v prihodnjih dneh organizira dvostranski vrh," je po poročanju ruske tiskovne agencije RIA novosti, ki jo povzema francoska AFP, dejal svetovalec Kremlja Jurij Ušakov.

Kot ciljni datum srečanja je določen naslednji teden, "načeloma je dogovorjen" tudi kraj srečanja, je dejal Ušakov, ki pa ni razkril, kje naj bi srečanje potekalo.

Glede tristranskega srečanja Trumpa, Putina in Zelenskega pa je Ušakov dejal, da je posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff v sredo na pogovorih v Kremlju sicer omenil to možnost, a konkretnih pogovorov o tem ni bilo.

"Predlagamo, da se najprej osredotočimo na pripravo dvostranskega srečanja s Trumpom in menimo, da je pomembno, da je to srečanje uspešno in plodno," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Trump je sicer v sredo sporočil, da se je pripravljen srečati s Putinom in Zelenskim. Da načrtuje skorajšnje srečanje z ruskim kolegom, je Trump povedal tudi britanskemu premierju Keiru Starmerju, nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu in generalnemu sekretarju zveze Nato Marku Rutteju, s katerimi je po poročanju ameriških medijev v sredo govoril po telefonu.

Neimenovani ameriški državni uradnik je za ameriško televizijo NBC omenil, da naj bi se Trump srečal s Putinom le, če se bo ruski predsednik srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim.

Ta je po sredinih pogovorih Witkoffa v Moskvi danes znova pozval k srečanju s Putinom, ter poudaril, da je iskanje rešitev za dosego trajnega miru lahko učinkovito le na ravni voditeljev držav.

O možnosti srečanja Trumpa s Putinom je prvi poročal ameriški časnik New York Times, ki je navedel, da se je Trump pripravljen z ruskim predsednikom srečati že prihodnji teden, nato pa naj bi želel skupno srečanje treh predsednikov.