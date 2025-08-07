Državljani rajha načrtovali državni udar

V Nemčiji so aretirali tri ljudi, ki jih sumijo načrtovanja državnega udara

Posebne enote nemške policije so zgodaj davi v okviru obsežnih hišnih preiskav v različnih delih Nemčije aretirale tri ljudi, ki jih sumijo načrtovanja državnega udara. Šlo naj bi za pripadnike ekstremističnega gibanja Državljani rajha, poročajo tuje tiskovne agencije

Aretirani so osumljeni članstva v teroristični organizaciji in priprave kaznivega dejanja, usmerjenega proti ustavnemu redu, je danes sporočilo nemško zvezno tožilstvo.

Trojica naj bi skupaj z drugimi domnevnimi podporniki državljanov rajha aprila 2022 na nekdanjem strelišču nemške vojske v bližini Bayreutha na Bavarskem sodelovala v strelskem treningu s kratkocevnim in dolgocevnim orožjem.

Preiskovalci glede na dosedanje ugotovitve domnevajo, da so bile vaje namenjene pripravi morebitnega napada na nemški parlament. V zvezi s tem so uvedli preiskavo proti skupno petim moškim in eni ženski. Za tri aretirane moške so že pred preiskavo izdali priporne naloge.

Hišne preiskave so potekale na Bavarskem, na Saškem in v Turingiji. Po navedbah bavarske kriminalistične policije so med hišnimi preiskavami, v katerih je sodelovalo okoli 300 policistov, med drugim zasegli orožje in nosilce podatkov.

Tožilstvo je sporočilo, da ne more posredovati dodatnih informacij, ker je preiskava še v teku.

Člani gibanja Državljani rajha pod vodstvom nemškega aristokrata, princa Heinricha XIII. verjamejo, da je sodobna nemška republika nezakonito nadomestila nekdanji rajh, ki je bil ustanovljen leta 1871 in je propadel s porazom nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni. Domnevni vodje tega gibanja so bili aretirani decembra 2022.