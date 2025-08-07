Nove možnosti legalizacije črnih gradenj

Hrvaška vlada načrtuje spremembe zakona o gradnji, ki bi omogočile legalizacijo nezakonito zgrajenih objektov

Hrvaška vlada načrtuje spremembe zakona o gradnji, ki bi omogočile legalizacijo nezakonito zgrajenih objektov. Do legalizacije bodo upravičeni objekti, zgrajeni do 21. junija 2011, danes piše hrvaški časnik Jutarnji list. Država je s podobnimi ukrepi v preteklih letih legalizirala okoli 900.000 nezakonito zgrajenih objektov.

Novo možnost bodo dobili tisti, ki objektov niso legalizirali do 30. junija 2018, ko je potekel zadnji rok za vložitev vloge za legalizacijo.

Hrvaški minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je po pisanju Jutarnjega lista izpostavil, da bo s temi zakonskimi spremembami mogoče legalizirati le objekte, zgrajene do 21. junija 2011. "Noben objekt, zgrajen brez dovoljenj po tem datumu, ne bo mogel biti legaliziran," je dejal.

Poudaril je tudi, da se bo ta možnost nanašala le na objekte, ki jih je bilo mogoče legalizirati že po prejšnjih zakonih. Iz legalizacije bodo prav tako še vedno izvzeti objekti na območjih, kot so naravni parki in pomorsko dobro.

"Noben objekt, zgrajen brez dovoljenj po tem datumu, ne bo mogel biti legaliziran."



Branko Bačić,

hrvaški minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje

Država želi s tem ukrepom po ministrovih navedbah pomagati lastnikom, ki niso izkoristili prejšnjih rokov za legalizacijo, zaradi česar njihove nepremičnine danes niso pravno veljavne. Bačić je še poudaril, da gre za dokončanje procesa, ki se je začel v času njegovega prvega mandata oz. leta 2011. Takrat je bilo v državi več kot pol milijona nezakonitih objektov, ki jih država po njegovih besedah ne bi mogla porušiti, zato so določili merila za legalizacijo.

Datum 21. junij 2011 so po njegovih besedah izbrali zato, ker imajo posnetke iz zraka za vsako nepremičnino, zgrajeno do tistega dne.

Prvič so lastniki objekte lahko naknadno legalizirali do konca junija 2013, ko so lokalni oddelki za prostorsko ureditev prejeli prek 820.000 vlog. V drugem valu, ki je potekal od začetka julija 2017 do konca junija 2018, je prispelo okoli 75.000 novih vlog. Zdaj imajo lastniki nezakonito zgrajenih objektov novo priložnost, glavni pogoj za vložitev vloge pa je, da objekt obstaja na posnetku iz zraka iz leta 2011.

Novi zakon o gradnji, ki bo predvidoma sprejet do konca leta, je minister napovedal že novembra lani, ko je že omenjal isti datum. Poleg nove možnosti za legalizacijo naj bi novi zakon poenostavil tudi postopek gradnje hiš in izdajo gradbenih dovoljenj ter uvedel strožje sankcioniranje v primeru črnih gradenj.