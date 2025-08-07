TV Slovenija je na razpotju

KOMENTAR DNEVA

"TV Slovenija je danes na razpotju. Lahko ostane bledeča imitacija komercialnih televizij ali pa postane to, kar bi morala biti: javni medij s poslanstvom, ambicijo in uredniško vizijo. A za to bo moral nekdo znotraj hiše končno reči: Tako ne gre več! In začeti znova, od začetka. Z jasnim vprašanjem, kakšna televizija želimo biti in komu smo še pripravljeni služiti."

(Kolumnist Gašper Stražišar v časniku Dnevnik o tem, da TV Slovenija ni Netflix ali Pop TV, zato njen cilj ne more in ne sme biti priljubljenost, temveč relevantnost, vsebinska kakovost in družbeni učinek)