KOMENTAR DNEVA

"Če smo mislili, da so meje leta 2025 zarisane in se ne bodo več spreminjale, smo se žal zmotili. Kaj bo s Krimom? Kaj bo z Donbasom, Ukrajino? Kaj bo s Pridnestrjem? Bodo na mizi tudi druga območja, denimo Grenlandija, ki si jo želi priključiti Donald Trump, svoj delež vpliva tam pa želi tudi Rusija? Kaj to pomeni za Tajvan? Kitajska bo izplen pogajanj gotovo natančno analizirala."

(Janez Tomažič v komentarju za časnik Delo; o (ne)zarisanih mejah leta 2025)