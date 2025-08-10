»Ne bomo mogli trditi, da nismo vedeli«

Slovenija odločno obsoja načrt izraelske vlade o zavzetju Gaze

Samuel Žbogar

© Mark Garten / UN / Združeni narodi

Slovenija odločno obsoja načrt izraelske vlade o širitvi ofenzive v Gazi in zavzetju mesta Gaze, je danes na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN dejal veleposlanik Samuel Žbogar in izraelski načrt označil za novo dno, ki ga Slovenija odločno zavrača.

Izredno zasedanje Varnostnega sveta so sklicale evropske članice, med njimi Slovenija, govorniki pa so po vrsti obsojali izraelski načrt. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres ga je že prej opisal kot nevarno eskalacijo tako za Palestince kot tudi preostale talce Hamasa, to pa je danes ponovil njegov pomočnik Miroslav Jenča.

"Če se ti načrti uresničijo, bodo verjetno sprožili novo katastrofo v Gazi, ki se bo razširila po celotni regiji in povzročila nadaljnje prisilno razseljevanje, uboje in uničenje," je povedal Jenča.

"Odločitev Izraela je v neposrednem nasprotju s svetovalnim mnenjem Meddržavnega sodišča iz julija 2024, ki je razglasilo, da mora Izrael končati svojo nezakonito prisotnost na zasedenem palestinskem ozemlju. To kaže na prezir do rešitve z dvema državama, ki jo je pred dvema tednoma na konferenci odločno podprla skoraj celotna mednarodna skupnost," pa je dejal Žbogar in spomnil, da je ta rešitev tudi uradno stališče Varnostnega sveta ZN.

Žbogar je Izrael obtožil namerne politike stradanja Palestincev v Gazi za dosego političnih in vojaških koristi, kar je očitna kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Samuel Žbogar,

veleposlanik

"Kaj se bo zgodilo s tistimi preživelimi Palestinci, ko bo Izrael začel svojo operacijo? Zlasti z milijonom ljudi, ki živijo v mestu Gaza in katerih življenja že visijo na nitki. Ne bomo mogli trditi, da nismo vedeli. Vemo, da bodo civilisti ponovno utrpeli velike izgube," je dejal Žbogar in opozoril tudi na usodo talcev.

Spomnil je, da je Palestinska uprava izbrala mir in se zavezala potrebnim reformam. Ali ima izraelsko vodstvo moralno jasnost, da opusti vojaški avanturizem in izbere mir? Ali ima Hamas pogum, da izbere mir, se razoroži in izpusti talce?" je vprašal Žbogar in dodal, da so sicer v Gazi vsi civilisti talci.

Varnostni svet je pozval k ukrepanju, ki sicer zaradi ameriške pravice do veta ne bo mogoče. Dejal, da je treba ustaviti nekaznovanost okupacijske sile. Slovenija, je dejal, je pripravljena storiti vse, kar je potrebno, da se ustavi ubijanje in trpljenje.

Izraelski načrt je med drugim obsodil predstavnik Velike Britanije, ki je dejal, da se s tem tvega podaljšanje konflikta. "To bo le poglobilo trpljenje palestinskih civilistov v Gazi. To ni pot k rešitvi. To je pot k še večjemu prelivanju krvi," je dejal namestnik veleposlanika James Kariuki.

Veleposlanica Danske Christina Markus Lassen je menila, da izraelska odločitev ne bo zagotovila osvoboditve talcev, ampak bo povzročila le še več trpljenja. Posebej je obsodila poskuse spreminjanja demografske sestave in statusa Gaze ter pobijanje stradajočih civilistov, ki skušajo proti do hrane.

"Gaza se sooča s peklom," pa je dejal veleposlanik Alžirije Amar Bendjama in odločno obsodil odločitev izraelskega kabineta. "Tisti, ki rišejo svoje zemljevide s krvjo, ne smejo ostati nekaznovani," je dejal.

Namestnik ruskega veleposlanika Dimitrij Poljanski je ostro kritiziral odločitev izraelske vlade, kakor tudi vso dosedanjo politiko do Gaze, ZDA pa je obtožil, da Izraelu dajejo proste roke, da s Palestinci počne, kar se mu zljubi.

Predstavnik Palestine Rijad Mansur je dejal, da Izrael pobija Palestince, ki v Gazi neznosno trpijo, in dodal, da je zdaj pomembno le to, kako bo Varnostni svet ukrepal. "Morate nekaj narediti, morate ustaviti ubijanje, sicer vse te analize in opisi ne bodo pomenili nič," je dejal Mansur in ponovil, da mora Hamas orožje predati Palestinski upravi.

Vršilka dolžnosti veleposlanice ZDA Dorothy Shea je bila edina, ki odločitve izraelske vlade ni kritizirala, ampak je vse ostale obtožila, da teroristom omogočajo propagandne zmage.

Izredno zasedanje je opredelila kot simbolično in kontraproduktivno, spomnila, da je Izrael sprejel tri predloge za premirje, kar je Hamas zavrnil, in menila, da bi bilo vojne že konec, če bi Hamas izpustil talce, ki jih je zajel med napadom na Izrael oktobra 2023, in osvobodil Gazo.

Nedaleč od Palače narodov v New Yorku se je v času zasedanja zbralo nekaj sto glasnih protestnikov, ki so jih obkolile močne sile newyorške policije.