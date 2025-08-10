Slovenski ministri za obrambo so navadna šala

IZJAVA DNEVA

"Če samo pogledamo seznam obrambnih ministrov zadnjih sedem let, nam je jasno, da je vse skupaj navadna šala. Karl Erjavec, Aleš Hojs, Marjan Šarec, Matej Tonin in Borut Sajovic pač niso resni obrambni ministri. Nihče ni po duši vojak ali pa zadrti avtokrat. Še Hojsu je šlo ob vsaki avtokratski potezi na smeh. Vsi na neki način vrženi v funkcije, ki jih niso razumeli in še manj obvladali. Kar pomeni, da nobena vlada do sedaj obrambe ni jemala resno. Razen takrat, ko je bil na funkciji Janez Janša. Logično, saj vse izhaja iz prve točke. V svoji majhnosti se pač moramo priklopiti na velike. In ni nobenega orožarskega nakupa, ki bi nas ubranil ob morebitnem napadu. Na koncu gre za ustvarjanje vtisa in upanje, da nas ne bodo spregledali …"

(Kolumnist Leon Magdalenc v zapisu za časnik Dnevnik; o (preteklih) slovenskih obrambnih ministrih)