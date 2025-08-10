So mladi v Sloveniji zadovoljni z življenjem?

Skoraj vsi mladi med 16. in 29. letom starosti v Sloveniji so leta 2024 dnevno uporabljali internet. Za spletna družbena omrežja jih je internet uporabljalo 91 odstotkov, medtem ko je povprečje na ravni EU znašalo 88 odstotkov, je pred mednarodnim dnevom mladih, 12. avgustom, na spletni strani zapisal Statistični urad Republike Slovenije (Surs).

Sedem od desetih mladih (69 odstotkov) v Sloveniji je leta 2024 gledalo pretočne videovsebine na zahtevo (v EU 72 odstotkov). Tretjina jih je poslušala ali prenašala podkaste, kar je nekoliko manj od povprečja EU (40 odstotkov).

Mladih je sicer čedalje manj, na začetku leta 2025 je bilo v Sloveniji 323.430 prebivalcev starih med 15 in 29 let. Njihov delež je znašal 15,2 odstotka populacije ali za 7,3 odstotne točke manj kot leta 1991. Po statističnih regijah je bil delež mladih na začetku letošnjega leta največji v osrednjeslovenski regiji (17,5 odstotka), najmanjši pa v pomurski (12,5 odstotka).

Med delovno aktivnimi mladimi je bilo leta 2024 25.000 takih, ki so se prvič zaposlili na območju Slovenije. 1500 mladih (6,1 odstotka delovno aktivnih mladih) je prvič vstopilo na trg dela v obliki samozaposlitve. Med 23.500 zaposlenimi jih je 68,4 odstotka imelo prvo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas.

Po podatkih Sursa je bila med mladimi lani tudi nižja stopnja tveganja revščine, zadovoljstvo z življenjem pa večje. Stopnja tveganja revščine med mladimi je bila leta 2024 8,5-odstotna, medtem ko je bila med vsemi prebivalci Slovenije 12,1-odstotna. Materialno in socialno prikrajšanih je bilo 2,5 odstotka mladih.

Med osebami, starimi od 20 do 29 let, je bila v Sloveniji leta 2024 stopnja delovne aktivnosti 68,6-odstotna, kar je nad povprečjem EU (65,9 odstotka). Med moškimi v Sloveniji je bila 72,9-odstotna, med ženskami pa 63,5-odstotna. Nižja od povprečja EU (10,1 odstotka) je bila v Sloveniji tudi stopnja brezposelnosti med mladimi (6,6 odstotka).

Zadovoljstvo z življenjem je bilo med mladimi v Sloveniji lani večje od povprečja na ravni EU. V Sloveniji so mladi zadovoljstvo z življenjem na lestvici od 0 do 10 ocenili z oceno 8,1, medtem ko je povprečna ocena zadovoljstva mladih z življenjem v EU znašala 7,5.

Statistični urad RS je podatke o mladih pripravil v okviru mednarodnega dneva mladih, ki ga zaznamujemo 12. avgusta.

Ob isti priložnosti je Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana delil rezultate raziskave, v kateri so anketiranci s celotnega sveta ocenjevali, kdaj pride tisti trenutek, ko se nehamo počutiti mlade. Na svetovni ravni povprečje znaša 41 let, v Evropi in v Sloveniji pa 43. Mejo nekoliko višje postavijo na Hrvaškem in v Srbiji, in sicer na 45 let.

Raziskava je med decembrom 2024 in februarjem 2025 potekala v 40 državah sveta. V njej je sodelovalo 35.515 ljudi.