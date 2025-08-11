»Marsikdo je pogledal stran, če je imel finančne koristi«

KOMENTAR DNEVA

"To je vprašanje vseh vprašanj, ki ga zgodovinarji preučujemo že 80 let. Ni ene same razlage. Menim, da so številni zločine nacistov vzeli v zakup, ker so razmišljali o koristih zase. Marsikdo je pogledal stran, če je imel finančne koristi. Na primer, neki trgovec je ugotovil, da lahko naenkrat zelo ugodno kupuje blago, prevzema posle, ki so jih prej imeli Judi, in potem seveda zamiži na oko, ko sliši o deportacijah določenih skupin prebivalstva na Vzhod. Lahko se strinjamo s Haffnerjem, da je po eni strani šlo za povsem normalne meščane, kot sva midva, ki morda niso želeli slišati o teh zadevah."

"Zagotovo so ljudje do neke mere vedeli, kaj se dogaja na Vzhodu, a se temu niso nikakor uprli. Imeli so svoje življenje, svoje družine, službo, morda so delali kariero kot denimo uradniki. Hkrati pa moramo tudi upoštevati, da je obstajal velik strah, ki je spremljal diktaturo od začetka leta 1933 naprej. Kdor je na začetku še nasprotoval nacistom, so ga lahko odpeljali. Tudi to je del resnice. Koncentracijska taborišča so bila sprva namenjena političnim sovražnikom in hitro je bilo veliko žrtev diktature, kar je vzbujalo strah."

(Zgodovinar Felix Bohr, urednik knjige Hitlerjevo zvesto ljudstvo, v intervjuju za MMC RTV Slovenija pojasnjuje, zakaj so bili po njegovem številni nacisti in njihovi privrženci zasebno "povsem spodobni ljudje", a so vendar počenjali grozodejstva)