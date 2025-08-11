Politika se spreminja v šov

IZJAVA DNEVA

"Zamegljevanje razlike med informacijo in zabavo zmanjšuje možnosti informirane odločitve volivcev, saj se raven politične razprave niža, prednost pa dobivajo čustveno nabite in vizualno privlačne vsebine. Te pogosto spodbujajo populistične odzive, krepijo družbeno polarizacijo in moralno paniko. Obenem se krepi pasivizacija državljanov, ko se politika dojema kot predstava, kjer smo zgolj gledalci in ne aktivni udeleženci. Politika se spreminja v šov, kjer je bistvo v uprizarjanju moči, ne v vsebini."

(Mojca Pajnik, komunikologinja, profesorica na FDV in raziskovalka na Mirovnem inštitutu, ki se ukvarja tudi s političnim komuniciranjem, o volilnih kampanjah in političnem nastopu današnjega časa; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)