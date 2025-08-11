»Mojo družino so nagnali z domov in jim ukradli vse premoženje«

IZJAVA DNEVA

"Priznam, da sem že rahlo obseden s spremljanjem tega, kar se trenutno dogaja. V vsej tej tragiki vidim sicer nekaj pozitivnih stvari. Ponosen sem, da sem tudi Palestinec, saj ti ljudje res kažejo, kako se prenaša trpljenje, in iz tega izhajajo z vzdignjeno glavo. Četudi so stvari tako grozne, da si jih nismo znali predstavljati, da bi lahko bile tako grozne. Take stvari me res razjezijo. Težko je biti nečustven v taki situaciji."

"Mogoče bom nekoč v tej smeri tudi pisal. Mi pa za to manjka nekaj podlage – jezik in več stika s tem okoljem recimo. Že moj oče ni več doživel te avtohtone Palestine, saj so bili njegovi starši že begunci. Dedek jo je torej doživel. Njih so dobesedno nagnali z domov in jim ukradli vse premoženje. O tem se ni tako govorilo, ampak tako je v bistvu bilo. Oni so morali pustiti svojo hišo in oditi. Kot če bi zdaj nekdo prišel do mene in mi rekel, naj si grem v Avstrijo ustvarit novo življenje, in se potem sam naselil v moje stanovanje. Podobno zdaj želi ta ekstremistična fašistična izraelska oblast narediti z ljudmi v Gazi."

(Kardiolog dr. Franjo Husam Naji o svojih palestinskih koreninah – njegov dedek je bil namreč med begunci, ki so pobegnili iz Palestine v Sirijo, njegov oče pa se je nato preselili v Slovenijo; v intervjuju za Večer)