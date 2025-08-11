Jože Možina / »Skoraj vsaka kokoš ima že svojega birokrata v Bruslju«

IZJAVA TEDNA

»Kam vodi ta politika, zbirokratizirana, ko ima skoraj vsaka krava, vsaka koza, da ne govorim, skoraj vsaka kokoš že svojega birokrata v Bruslju?«



— novinar in zgodovinar Jože Možina v oddaji Intervju na TV SLO 1 o pretirani birokraciji na vsakem koraku