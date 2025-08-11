V Ukrajini na bojišču umrl znani umetnik in anarhist

David Čičkan se je v svoji umetnosti kritično ukvarjal z desničarskim radikalizmom in ekstremizmom v Ukrajini, zato so njegove razstave večkrat napadli desničarski aktivisti

David Čičkan

© artsvit.dp.ua

Na ukrajinskem bojišču je v vojaškem spopadu proti Rusiji padel ukrajinski umetnik in anarhist David Čičkan, ki je veljal za predstavnika mlajše generacije ukrajinskih umetnikov. V svoji umetnosti se je kritično ukvarjal z desničarskim radikalizmom in ekstremizmom v Ukrajini, zato so njegove razstave večkrat napadli desničarski aktivisti.

Kot so v nedeljo zvečer po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA na družbenih omrežjih objavili njegovi soborci, je leta 1986 rojeni Čičkan umrl v sobotnih jutranjih urah, potem ko je bil pred tem hudo ranjen v napadu sovražne pehote na fronti v regiji Zaporožje.

Čičkan, ki je deloval predvsem kot grafični oblikovalec in slikar in je sam izhajal iz ene najbolj znanih umetniških družin v Kijevu, se je zlasti po valu proevropskih protestov v Ukrajini leta 2013 in 2014 pojavljal predvsem s politično angažirano umetnostjo.

Čičkan, ki je deloval predvsem kot grafični oblikovalec in slikar in je sam izhajal iz ene najbolj znanih umetniških družin v Kijevu, se je zlasti po valu proevropskih protestov v Ukrajini leta 2013 in 2014 pojavljal predvsem s politično angažirano umetnostjo.

Umetniško delo Davida Čičkana

© artsvit.dp.ua

V svoji seriji risb, ki jo je jeseni 2015 predstavili na bienalu v Kijevu, je tako upodobil predstavnike nacionalističnih milic na ukrajinski in ruski strani takratne fronte v Donbasu in s tem opozoril na ideološke podobnosti. Desničarski ukrajinski aktivisti so bili ogorčeni nad njegovim pristopom in so leta 2017 tudi uničili Čičkanovo razstavo v kijevskem Centru za vizualno kulturo.

qRrVQkl9ksE