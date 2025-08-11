Zelenski / »Rusija ne sme prejeti nobenih nagrad ali ugodnosti«

Ukrajinski predsednik Zelenski posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes pred za petek napovedanim srečanjem ruskega voditelja Vladimirja Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine za končanje vojne.

Ukrajina se boji, da bi srečanje, na katerega Zelenski ni bil povabljen, privedlo do sporazuma, ki bi jo prisilil, da Rusiji prepusti dele svojega ozemlja.

"Rusija noče ustaviti ubijanja in zato ne sme prejeti nobenih nagrad ali ugodnosti. To ni le moralno, temveč tudi racionalno stališče," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih. "Popuščanje morilca ne bo prepričalo," je dodal in ponovno pozval partnerje, naj povečajo pritisk na Rusijo, saj ta podaljšuje vojno in ne kaže nobenega interesa, da bi jo končala.

Pred petkovim srečanjem Trumpa in Putina bodo danes popoldne na izredni videokonferenci o nadaljnjih korakih glede Ukrajine razpravljali zunanji ministri članic EU. Po napovedih se jim bo pridružil tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Evropski predstavniki vztrajajo, da morata biti Evropa in Ukrajina del pogajanj o končanju vojne v Ukrajini. Voditelji šestih evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so v nedeljo v skupnem sporočilu poudarili, da o prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Ukrajine.

Tudi v luči Trumpovih izjav, da bo za končanje vojne "prišlo do zamenjave ozemelj v korist obeh strani", so poudarili, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo.