»Napad Izraela, v katerem je umrlo šest novinarjev, je huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava«

Združeni narodi obsodili smrtonosni napad Izraela na novinarje Al Jazeere

Napad izraelske vojske na šotor v mestu Gaza, v katerem je umrlo šest novinarjev, je huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava, so v odzivu na omrežju X zapisali pri uradu visokega komisarja ZN za človekove pravice. Ob tem so pozvali k takojšnjemu, varnemu in neoviranemu dostopu v Gazo za vse novinarje.

Izraelska vojska je v nedeljo ciljala šotor v mestu Gaza in pri tem ubila dva poročevalca in tri snemalce katarske Al Jazeere, vključno z novinarjem Anasom al Šarifom. Poleg tega je bil v napadu ubit še en neodvisni novinar.

Anas al Šarif je javnosti poznan kot eden redkih novinarjev, ki je poročal s severa opustošene enklave. V zadnji objavi pred smrtjo je 28-letnik objavil videoposnetek, na katerem je slišati intenzivne raketne napade na mesto Gaza.

Izraelska vojska je potrdila, da je ciljala Šarifa, ki ga je ob tem opredelila kot "terorista", ki se je "izdajal za novinarja". Kot so navedli imajo namreč dokaze, da je bil Šarif eden izmed poveljnikov palestinskega gibanja Hamas.

Pri nevladni organizaciji Novinarji brez meja (RSF) so v odzivu na umor novinarjev zapisali, da ga odločno in jezno obsojajo. Šarifa so označili kot najbolj znanega novinarja iz Gaze in "glas trpljenja, ki ga je Izrael povzročil Palestincem v Gazi".

Pri organizaciji so pozvali mednarodno skupnost, naj posreduje. Dodali so, da bi se moral Varnostni svet ZN sestati in vztrajati pri zaščiti novinarjev v območjih konfliktov. "Brez odločnih ukrepov mednarodne skupnosti, da se ustavi izraelska vojska, bomo verjetno priča še več takim izvensodnim umorom medijskih delavcev," so še zapisali.

Po podatkih RSF je bilo od 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih okoli 200 novinarjev in medijskih delavcev.