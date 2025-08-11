Trump / »Brezdomci morajo nemudoma zapustiti Washington«

Predsednik ZDA Donald Trump ne želi brezdomcev v ameriški prestolnioci

Brezdomci morajo nemudoma zapustiti Washington, je v nedeljo na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Predlagal je, da se brezdomne osebe premesti daleč stran od ameriške prestolnice. Washingtonska županja Muriel Bowser mu nasprotuje, ob tem je opozorila, da v prestolnici ni zaznati porasta stopnje kriminala, poroča BBC.

"Kriminalci, ni vam treba oditi. Vas bomo zaprli v zapor, kamor sodite," je še zapisal Trump. Načrta za izselitev brezdomcev iz Washingtona sicer ni predstavil.

"Kriminalci, ni vam treba oditi. Vas bomo zaprli v zapor, kamor sodite."



Donald Trump,

predsednik ZDA

V petek je Trump odredil, da se zvezni agenti, med njimi agencija za boj proti drogam, FBI in ameriško maršalska služba - odpravijo v Washington, da bi omejili stopnjo kriminala. Županja mesta Muriel Bowser je ob tem opozorila, da porasta stopnje kriminala v prestolnici ni zaznati.

Ameriški predsednik je za danes napovedal tudi novinarsko konferenco o kriminalu v Washingtonu. Njegov poziv po "očiščenju" Washingtona pa prihaja po tem, ko je bila 19-letna nekdanja zaposlena na uradu za vladno učinkovitost (Doge) v petek napadena v domnevnem poskusu ugrabitve avtomobila.