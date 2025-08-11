Na Zidu objokovanja v Jeruzalemu grafiti proti vojni v Gazi

Grafiti so v Izraelu sprožili ogorčenje ter obsodbo verskih voditeljev in politikov

Na Zidu objokovanja v Jeruzalemu, najsvetejšem kraju judovske vere, so davi odkrili grafite, ki obsojajo izraelsko vojno v Gazi. Grafiti so v Izraelu sprožili ogorčenje ter obsodbo verskih voditeljev in politikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Gazi se dogaja holokavst, je pisalo v hebrejščini na južnem delu zidu. Pristojne službe, ki skrbijo za upravljanje območja, so sporočile, da so grafite že odstranile.

Izraelska policija je sporočila, da so aretirali 27-letnega osumljenca, vendar njegove identitete ni razkrila.

"Sveti kraj ni kraj za izražanje protestov (...). Policija mora preiskati to dejanje, izslediti kriminalce, odgovorne za oskrunitev, in jih privesti pred sodišče."



Šmuel Rabinovič,

rabin

Incident je v Izraelu sprožil takojšnje ogorčenje, tamkajšnji rabin Šmuel Rabinovič pa ga je označil za "oskrunitev". "Sveti kraj ni kraj za izražanje protestov (...). Policija mora preiskati to dejanje, izslediti kriminalce, odgovorne za oskrunitev, in jih privesti pred sodišče," je dejal.

Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je obljubil, da bo policija ukrepala "bliskovno hitro". Oglasil se je tudi skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič, ki je dejal, da so storilci "pozabili, kaj pomeni biti Jud".

Ostro obsodbo je izrazila tudi opozicija. Nekdanji obrambni minister Beni Ganc je incident označil za zločin proti celotnemu judovskemu ljudstvu.

Zid objokovanja leži v središču starega mestnega jedra Jeruzalema, ki so ga izraelske sile zavzele med arabsko-izraelsko vojno leta 1967.