Greta Thunberg namerava znova odpluti proti Gazi

Nov poskus dostave humanitarne pomoči

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je sporočila, da s skupino propalestinskih aktivistov načrtuje nov poskus dostave humanitarne pomoči po morju v Gazo, da bi prebili "nezakonito izraelsko blokado". Iz več sredozemskih pristanišč bo proti Gazi konec meseca odplulo več deset ladij, je v nedeljo napovedala Thunberg.

"31. avgusta začenjamo največji poskus doslej, da bi prekinili nezakonito izraelsko obleganje Gaze, z desetinami ladij, ki bodo odplule iz Španije," je na Instagramu zapisala Thunberg, ki bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tudi sama sodelovala v odpravi.

Po besedah Thunberg se bodo 4. septembra pridružili še desetinam drugih ladij, ki bodo krenile na pot iz Tunizije in drugih pristanišč.

V pobudi, imenovani "Global Sumud Flotilla" (Globalna flotilja Sumud), bodo sodelovali humanitarni delavci, zdravniki, umetniki, med njimi tudi ameriška igralka Susan Sarandon, švedski igralec Gustaf Skarsgard in irski igralec Liam Cunningham, ter drugi aktivisti iz 44 držav, so navedli na spletni strani organizatorja.

Natančnega števila ladij, ki bodo tokrat odplule proti Gazi, po poročanju AFP niso navedli.

"31. avgusta začenjamo največji poskus doslej, da bi prekinili nezakonito izraelsko obleganje Gaze, z desetinami ladij, ki bodo odplule iz Španije."



Greta Thunberg,

aktivistka

Prejšnja dva poskusa aktivistov, da bi dostavili humanitarno pomoč v Gazo z ladjo, je Izrael preprečil. V začetku junija so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino pomoči namenjeni v palestinsko enklavo. Izrael je vse potnike zajel in jih nato izgnal. Med njimi sta bili tudi Greta Thunberg in francoska evroposlanka Rima Hassan. Konec julija pa je Izrael zajel še ladjo Handala z 21 aktivisti iz desetih držav.

Prebivalstvo na območju Gaze se zaradi izraelskega omejevanja dostave pomoči sooča s katastrofalnim pomanjkanjem. Po poročanju palestinskih oblasti je zaradi lakote in z njo povezanih težav umrlo že sto otrok, skupno pa je od začetka izraelske ofenzive zaradi podhranjenosti v Gazi umrlo 210 ljudi.