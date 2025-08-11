Trump / »Putinu bom rekel: 'To vojno moraš končati'«

Ameriški predsednik Trump pričakuje konstruktiven pogovor z ruskim predsednikom Trumpom, z ukrajinskim predsednikom Zelenskim pa ni zadovoljen

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da na petkovem srečanju pričakuje konstruktiven pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ob tem je dodal, da ni zadovoljen z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ker je izključil možnost ozemeljske koncesije za končanje vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Govoril bom z Vladimirjem Putinom in mu bom rekel: 'To vojno moraš končati'," je na novinarski konferenci v Beli hiši dejal Trump.

Trump in Putin se bosta sestala v petek, v ospredju pogovora pa bo vojna v Ukrajini. Srečanje naj bi po zdajšnjih načrtih potekalo brez navzočnosti Zelenskega, čeprav v Washingtonu dopuščajo možnost, da bi na njem sodeloval. Trump je dejal, da Zelenski ni vabljen, a da lahko pride, če si to želi.

"Rusija je zasedla velik del Ukrajine. Zasedli so najboljša ozemlja. Poskusili bomo nekaj teh ozemelj vrniti Ukrajini," je še dejal Trump, poroča britanski BBC.

V kolikor bo Putin v petek predlagal "pravičen dogovor" za premirje v Ukrajini, bo o tem nemudoma obvestil Zelenskega in evropske voditelje, je dodal in predlagal, da se Putin in Zelenski srečata po petkovem pogovoru.

Ameriški predsednik si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. Nedavno je glede dogovora za končanje vojne v Ukrajini, ki ga želi skleniti s Putinom, tudi dejal, da bosta strani morali pristati na izmenjavo ozemelj, a podrobnosti ni navedel.

V luči tega je Zelenski danes posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine za končanje vojne. Pred dnevi je tudi opozoril, da bo vsak dogovor o Ukrajini brez njenega sodelovanja mrtvorojen.

Trump je na začetku današnje novinarske konference v Washingtonu pomotoma dejal, da gre v petek v Rusijo. Pretekli teden je sicer napovedal, da se bosta s Putinom srečala na Aljaski.

