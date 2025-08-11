»Ta vojna se mora zdaj končati s trajnim premirjem«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je obsodil izraelski načrt za širitev operacij in popolno vojaško okupacijo mesta Gaze ter ga označil za katastrofo in pot v trajno vojno. Poudaril je, da se mora vojna v Gazi končati s premirjem, ki bo vodilo do trajnega miru, ter se zavzel za vzpostavitev stabilizacijske misije ZN za Gazo.

"Ta vojna se mora zdaj končati s trajnim premirjem," je dejal francoski predsednik, ki se je odzval na načrt vlade Benjamina Netanjahuja, da izraelska vojska prevzame popoln nadzor nad mestom Gaza.

Kot je dejal Macron, je izraelski načrt "katastrofa brez primere in hiter skok v trajno vojno", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Izraelski talci in prebivalci Gaze bodo še naprej glavne žrtve te strategije," je posvaril.

Francoski predsednik se je ob tem zavzel za vzpostavitev "stabilizacijske misije pod mandatom ZN" v Gazi. "Varnostni svet si mora zdaj prizadevati za vzpostavitev te misije in ji podeliti mandat," je dejal.

"Ne izraelski vojaški operaciji. Da mednarodni koaliciji pod mandatom ZN za boj proti terorizmu, stabilizacijo Gaze in podporo prebivalstvu," je dejal. Misija bi po njegovem prispevala tudi k razorožitvi islamističnega gibanja Hamas ter vzpostavitvi stabilnega upravljanja palestinske enklave.

Do načrta za popolno vojaško okupacijo mesta Gaze je bila danes kritična tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. V pogovoru s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom je izrazila globoko zaskrbljenost nad izraelskim načrtom in obsodila humanitarne razmere v Gazi kot neupravičene in nesprejemljive, je sporočil njen urad.

Ponovno je poudarila potrebo po takojšnjem prenehanju sovražnosti. Z Abasom sta se tudi strinjala, da mora Hamas izpustiti vse talce in da gibanje nima prihodnosti v vladanju Gaze.

Izraelski načrt je po vsem svetu naletel na ostre kritike, o njem je v nedeljo na izrednem zasedanju razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres ga je opisal kot nevarno eskalacijo tako za Palestince kot tudi preostale talce Hamasa.

Netanjahu je v nedeljo zatrdil, da cilj njegove vlade ni zasedba Gaze, temveč poraz Hamasa in vzpostavitev civilne oblasti. Prav tako je napovedal vzpostavitev varnih koridorjev za dostavo pomoči v palestinsko enklavo.