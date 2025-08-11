»Ko krogla zadene novinarja, zadene tudi pravico človeštva do resnice«

Slovenski politični vrh obsoja izraelski napad na novinarje

"Umor novinarjev katarske televizije Al Jazeera v Gazi je nedopusten in sramoten," je v odzivu na napad izraelske vojske na šotor v mestu Gaza, v katerem je umrlo pet novinarjev tega medija, na omrežju X zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon. Napad na novinarje je napad na svobodo medijev, je dodala.

Slovenija je vedno odločno zagovarjala svobodo medijev in zaščito novinarjev v vojnih časih, je še zapisala Fajon.

Umor novinarjev so ostro obsodili tudi v stranki Levica. Ob tem zahtevajo, da se odgovorne preganja pred mednarodnim sodiščem. "Novinarji niso tarče, so oči in ušesa sveta. Njihovo utišanje pomeni načrtno brisanje resnice," so zapisali pri stranki v sporočilu za medije.

"Ko krogla zadene novinarja, zadene tudi pravico človeštva do resnice. Uboj novinarja je uboj resnice. Ko so tarča novinarji, je tarča ves svet, ki ima pravico vedeti," so pri Levici povzeli besede koordinatorice stranke Aste Vrečko.

Asta Vrečko,

ministrica za kulturo in koordinatorica Levice

Izraelska vojska je v nedeljo ciljala šotor v mestu Gaza in pri tem ubila dva poročevalca in tri snemalce katarske Al Jazeere, vključno z novinarjem Anasom al Šarifom. Poleg tega je bil v napadu ubit še en neodvisni novinar.

Iz sveta so se danes že zvrstili odzivi na umor novinarjev. Nemčija je pozvala Izrael, naj poda jasno in pregledno pojasnilo za napad. Zaskrbljenost je med drugim izrazila tudi Velika Britanija, ki poziva k neodvisni preiskavi umora novinarjev.

Po podatkih Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) je bilo od 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih najmanj 187 novinarjev in medijskih delavcev. Al Jazeera je do nedeljskega napada v Gazi izgubila že najmanj šest novinarjev.