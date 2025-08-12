»Ukrajinski narod mora imeti svobodo, da sam odloča o svoji prihodnosti«

Voditelji držav EU so opozorili, da se poti k miru v Ukrajini ne more določiti brez Ukrajine

Ukrajina mora imeti svobodo, da sama odloča o svoji usodi, so danes v skupni izjavi poudarili voditelji držav EU. Pred napovedanim srečanjem predsednikov ZDA in Rusije na Aljaski so opozorili, da lahko resnična mirovna pogajanja stečejo šele po prekinitvi ognja ali zmanjšanju sovražnosti.

V izjavi, iz katere se je izvzela Madžarska, so voditelji pozdravili prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne, a poudarili, da mora biti vsak dogovor o miru v skladu z mednarodnim pravom. Pri tem so izpostavili, da se mednarodne meje ne smejo spreminjati s silo.

"Ukrajinski narod mora imeti svobodo, da sam odloča o svoji prihodnosti. Pot k miru v Ukrajini se ne more določiti brez Ukrajine," so sporočili voditelji.

EU bo Ukrajini še naprej stala ob strani ter jo bo podpirala na poti do članstva v uniji, piše v izjavi, objavljeni pred petkovim napovedanim srečanjem Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Evropski voditelji se bodo še pred petkovim vrhom na Aljaski v sredo ločeno pogovarjali s Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodmirjem Zelenskim. Zelenski je v ponedeljek posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine, medtem pa Trump zatrjuje, da bo nekaj izmenjav ozemlja potrebnih za končanje vojne.

Voditelji držav EU

"EU bo v sodelovanju z ZDA in drugimi podobno mislečimi mednarodnimi partnerji še naprej zagotavljala politično, finančno, gospodarsko, humanitarno, vojaško in diplomatsko podporo Ukrajini, saj ta uveljavlja svojo inherentno pravico do samoobrambe," so voditelji še zapisali v izjavi.

Ob tem so dodali, da ima ruska agresija na Ukrajino širše posledice tako za evropsko kot mednarodno varnost: "Prepričani smo, da mora diplomatska rešitev zaščititi varnostne interese Ukrajine in Evrope."

Visoka zunanja predstavnica EU Kaja Kallas je po ponedeljkovi izredni videokonferenci zunanjih ministrov EU dejala, da "dokler Rusija ne bo pristala na popolno in brezpogojno premirje, ne smemo niti razpravljati o kakršnem koli popuščanju". Ob tem je napovedala nov paket sankcij proti Moskvi.